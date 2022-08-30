「生於憂患，死於安樂」，華為創始人任正非最明白這個道理。他日前在公司內部談話中刻意強調「活下來」，引起各種解讀，有人似乎嗅到悲觀情緒，有人認為主要是激勵士氣。毋庸諱言，在美西方無理打壓之下，華為確實遭遇空前困難，業績明顯下滑，前景極不明朗。但遠遠未到活不下去的地步，任正非的警示與其說是悲觀情緒，不如說是暮鼓晨鐘，旨在提醒員工無論如何也不能躺平，既要積極面對危機，更要積極克服危機，「有質量的活下來」。

作為一家民營企業，華為獨自承受美國舉國家力量全方位打壓，以及西方陣營集體圍堵，依然屹立不倒，本身就是一個奇迹。何況華為在5G等領域至今依然佔據全球最大份額，以明顯優勢領先於諾基亞和愛立信等競爭對手，更是相當難得。美國企圖在晶片上卡死中國，無疑給華為等企業帶來不少麻煩，但事在人為，如果中國多幾家類似華為這種硬骨頭企業，何懼打壓？

過去中國正是在美西方封鎖圍堵下不斷成長壯大，一切從無到有、從小到大、從弱到強。今天的中國和過去已不可同日而語，各方面都具備了雄厚基礎和實力，而且有14億人口龐大市場可供迴旋，不可能被輕易卡死。

從華為遭遇的各種無理打壓，就知道美國對付競爭對手的手段是多麼卑鄙。有位英國調查記者在一本新書中透露，美國為了阻止英國採用華為5G設施，2019年5月曾派出一個代表團到倫敦施壓，他們好像欽差似的對英方頤指氣使，完全不聽對方分析和解說，其中一名美國官員更對多名英方內閣高官咆哮長達5小時。在老美淫威之下，英方明知華為技術和設備沒有安全風險，也不得不宣布棄用，本身遭受重大經濟損失，也拖慢了5G發展步伐。

這件事令人再次見識了老美的野蠻霸道，他們從來不知尊重別人，連最親密盟友英國也受到粗暴對待，何況是其他國家。當然，人必自侮而後人侮之，英國也實在夠窩囊，被老美如此侮辱，竟不敢申辯，更不敢說不，只能唯唯諾諾，逆來順受。也正是因為英國這種附庸是非不分，助紂為虐，美國才能夠在全世界橫行霸道。跟他們講道理是沒有用的，寄望他們高抬貴手更是與虎謀皮，要衝破西方封鎖和圍堵，唯一辦法就是自力更生，好像華為那樣走自己的道路。