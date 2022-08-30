疫情升溫，單日新增宗數隨時破萬，一眾高官隨即小腦條件反射般「喊驚」，不但收緊防疫措施，醫管局更宣布減少非緊急服務來集中資源抗疫，轄下6間普通科門診昨日起全日暫停服務；4間星期日及公眾假期暫停服務；5間夜間診症服務暫停等。這對於基層家庭及需定期覆診的病人來說絕對不便，人們亦不禁要問，現在疫情是否真的嚴重到需要犧牲基層病人福祉來應對？

正如政府專家顧問孔繁毅指出，雖然確診持續上升，但死亡與重症比率偏低，認為毋須太擔心，而且再着眼於確診數字沒有意思，亦不需再收緊防疫措施。他又直言入院的人數多了，但很多都不是如年初第5波般因Omicron引致肺炎，反而有許多個案的症狀都只是如流感一般，觸發長者的長期病患。

顯而易見，這才是實情，中招的人雖然增加，但不代表病毒殺傷力增加，奈何言者諄諄，聽者藐藐。筆者好些朋友近日相繼確診，但病徵輕微，部分甚至沒有病徵，只是快測的時候出現「兩畫」而已。偏偏港府如臨大敵，一味在確診數字上大做文章，一刀切暫停部分非緊急醫療服務，硬推擾民防疫措施，堪稱本末倒置。

更令人側目的是，高官動輒拿長者說事，聲稱收緊防疫安排乃係要保護未打針的長者。問題是，至今堅持未打針的長者，絕大部分出於健康理由，而且只佔社會極少數。敢問高官，是否這些長者一日不打針，社會一日不可能復常？拿長者做擋箭牌，難道不擔心挑起老少對立情緒？這對香港是否好事？還是立法會議員江玉歡說得對，香港社會未能復常，欠缺的是勇氣。港府船頭驚鬼、船尾驚賊，美其名曰為長者着想，實際只是拿他們當成不敢作為的遮羞布罷了。