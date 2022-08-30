如果閣下是初中學生，要選班長，候選人某甲資質平庸而做事規矩，某乙英明但做事不擇手段，某丙則既平庸又不擇手段，若是三選其一，你會投票給誰？

按理某乙雖然英明，但為人不擇手段，終非領袖之才，很多人或許寧願選某甲。至於某丙，那是爛橘子中的爛橘子，任何人都應該一手將它丟開。

然而，當今美國民眾的平均智慧，恐怕就連初中生也不如，他們就是喜歡檢爛橘子，在2016年總統選舉之中，竟然選了特朗普，讓他入主白宮，結果由在任到離任，都惹出無數事端，最新的消息，是指他涉嫌盜取了國家的機密文件。

特朗普最大的問題，是做事不擇手段，這種個性特徵他並無藏着掖着，而是在2016年的總統選舉中，已經充分表露出來。當時他公然放話，說如果選舉結果不如己意，可能會呼籲支持者不承認選舉結果。後來他僥倖勝出，才讓當年的美國，免除了一場憲政危機。

到2020年，特朗普競選連任失敗，他不肯認輸，終於施展出不擇手段，誣稱選舉出現了大規模舞弊事件，更試圖號召支持者反抗，這一役幾乎使美國陷於內戰的邊緣。後來特朗普終究要下台，但他同時帶走了大量機密文件，為何知法犯法，原因暫時未明。筆者姑且作大膽估計，特朗普可能是怕卸任後會被聯邦政府檢控，故刻意帶走部分絕密檔案，以圖討價還價。若然當真被控，他就再次施展不擇手段，威脅政府會將檔案公開。這渾人卻料不到白宮棋高一着，突然派人破門而入，將文件檢走。

特朗普愛算機關，卻又不見得聰明，可憐今日的美國政壇，竟然遺下了這樣一個孽胎！