相比起網絡上偶然會看到的那些在下雨天、大太陽下，為小動物擋雨、遮陽光的小朋友，香港有小童不但既無童真更對動物狠下毒手，難怪人們紛紛移民走投，遠離這個百病叢生的城市。

有網民日前在「天水圍群組」上載影片，指在天水圍街市見到一名身穿校服，疑似就讀幼稚園的男童，在魚檔前徒手撈出活蝦摔到地上，連踹兩腳後再扔回魚缸，引發網民熱議。今年6月，網上才瘋傳過一段影片，顯示一名年約6歲男童竟向一名爬行中的幼童背部踹上一腳，事發地點為天水圍天暉體育館的兒童遊戲室，不管兩宗事件是否同一惡童所為，兒童暴力風氣值得各界正視。

一個幾歲小豆丁平白無端的拿生蝦及蘇蝦來出氣，除了父母有責任，社會亦難辭其咎，例如去年一齣講述育兒的港產劇，劇中4歲大的女童經常發脾氣，稍有不滿意便一巴一巴的掌摑母親，但是劇情交代那母親不但沒有加以糾正，反而對女兒的野蠻行為千依百順；香港早年甚至出現取名為「小朋友齊打交」的打鬥類電玩遊戲，完全顛覆了上一代「握握手做個好朋友」的純品固有觀念，可見香港真是充滿創作自由，惡童湧現也非一朝一夕，而是久經耳濡目染，在各界合力發功下，潛移默化的必然結果，在過程中，港府所設的監管部門，只不過是廢衙門、「講管局」。

成年人有責任對於兒童暴力問題加以管束引導，勿讓下一代積非成是，習慣成自然，變得容易動怒、好爭辯、具反抗行為與報復心理。2019年大批年輕人淪為黑暴，縱火堵路，破壞公物，納稅人得付出21億元公帑以作維修，正是社會不教訓年輕人，年輕人就體罰社會的一大明證。當下一代的靈魂被蟲蛀腐蝕，還談甚麼棟樑，整個香港也是悲情城市。