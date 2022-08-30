政府正就施政報告進行諮詢，當局並預先表明會優化過渡性政策，筆者一直跟進劏房及過渡性房屋事宜，周一舉辦了一場過渡性房屋政策分享會，邀請了房屋局局長何永賢、房屋局過渡性房屋專責小組及17間營運過渡性房屋的非政府組織代表，共30多人參與。

與會者的觀點有頗多共通點：一是認為當局須「提量」增加過渡性房屋供應數量。二是政府應主導做設計與興建，把營運與提供社會服務交予非政府組織。三是當局須把過渡性房屋政策給予正式地位，納入「長策」，並應作更多宣傳，讓合適申請者認識及了解申請過渡屋途徑。四是把過渡性房屋定位為社會房屋政策，以便擴大公私營協作，善用社會資源或資本，以解決基層人士住屋需求。五是當局應成立一個過渡屋溝通或資訊平台，一站式讓市民申請入住，機構之間分享經驗，甚至可讓私人機構知道支援或提出贊助的途徑。

筆者認同與會者的觀點，早前也提出須把過渡屋供應單位總體提量3至5萬個，並加快及壓縮程序。當局亦須在市區尋找不適合興建公屋的棄置校舍或閒置土地，興建過渡屋。如要市民從市區搬往新界的過渡屋村，必須提供公共交通接駁。

而過渡性房屋政策實施數年以來，筆者認為當局應一併檢討，正式確立社會房屋政策，加大公私營協作，共同解決因公屋供應短缺，劏房戶或基層居民長期的居住困難。公私營協作，除了大地產商借出新界地，也可以是重建區，借出等候重建的空置單位，或一整幢樓宇，以較市價便宜租出，租予劏房戶。就算有私人業主想出一分力，借出單位予非政府組織，轉租給基層市民，都可以考慮。以上不同形式的短暫性房屋供應，都可歸類為社會房屋。