後天是開學日，標誌新的學年開始。這是國家領導人在香港回歸25周年發表重要講話後的第一個新學年，我們必須要問特區政府教育局，我們必須要問全港學校的負責人和老師，國家領導人「七一」講話壓軸說：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」作為靈魂工程師的老師們準備好了嗎？教育局的檢查督促做好了嗎？

本報日前報道一宗刑毀控罪的新聞令人悲哀！13人前年2月在葵涌邨商場一條天橋附近張貼示威文宣被拘，同被控刑事毀壞罪。13人中，包括一名31歲教師和8名學生（5女3男，年齡由18到21歲）。另外兩名女學生早前已認罪。這宗黑色暴亂案，揭示五點令人扼腕悲哀的特點：

其一，教師沒有教育其學生遵紀守法，反而帶隊，違反專業道德操守，誤人子弟。其二，教師利用接近學生的專業職務，涉唆擺煽動組織學生上街犯法。其三，教師、學生是事件中的主力軍，恰如整個黑色暴亂暴徒的組成比例。其四，有錦繡前途的青年學生，「留案底令人生更精彩」，成為反對派政客煽惑暴亂的犧牲品。其五，教師和學生背後的父母家人辛苦供書教學的養育恩情，換來的是家庭悲劇，下一代喪失大好前途，帶來的創傷影響是無法彌補的。對此，未見有關學校向家長和學生公開道歉，也未見教育局有過甚麼公開的回應，實令人遺憾！香港教育的失敗，令不少家長被迫送子女到外地求學。

案件亦從反面角度指出，教育局向全港學生免費派發國家領導人「七一」講話單行本，就足夠嗎？為何不落實教師宣誓？為何不公布犯法教師名單？為何不懲罰學校管治失職的校長？