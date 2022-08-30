俄烏戰事膠着半年，看情形短期內不會停下來。7月喺印尼峇里島舉行嘅G20外長會議上，中國外長王毅表示俄羅斯和烏克蘭都是中國的朋友，期待雙方通過對話協商談出和平。但種種迹象顯示，俄烏戰事有排玩，皆因美國援烏不斷在加碼；而俄羅斯雖然備受美國及歐盟諸國制裁，但天然氣出口卻大賺特賺。

消息指俄羅斯正加緊動員預備役，更計劃動員約9萬人參戰。俄烏戰事曠日持久，美國總統拜登援烏力度有加冇減，喺國內備受批評。拜登喺外交上，予人印象係容易衝動決策、不計後果，比其前任特朗普有過之而無不及。拜登沒有對易於預見嘅後果做足夠嘅考慮，譬如糧食危機、能源危機，以及無底線嘅經濟制裁對國際規則和機制信任度嘅侵蝕。

拜登早前簽署咗瑞典和芬蘭加入北約嘅議定書。有論者指出，一個更加抵制俄羅斯嘅北約，無疑給莫斯科製造更大嘅不安全感；一個更少安全感嘅俄羅斯，不會讓歐洲有更多的安全感。你看，政客如英相約翰遜，快將下台都要跑去基輔見烏克蘭總統澤連斯基，稱英國將繼續與烏克蘭並肩，又話會提供5,400萬英鎊軍事援助，包括逾千架無人機及彈藥，協助烏軍更方便追蹤及瞄準俄軍云云。約翰遜難道沒有看到自己國家亂成一鍋粥嗎？通脹如虎，民不聊生，到處罷工，卻放着正經事不做，跑去基輔接受烏總統授予「自由勳章」，有如此混吉首相，英國豈能不沉淪！

老朽忽地閃起已故柏楊嘅妙語，大意是說聰明人和有智慧的人固然可以改變世界，想不到笨瓜和蠢如豬嘅貨色，只要佢哋有足夠嘅權柄，照樣可以改變世界，不過係改變得更糟。這話一點不錯，只是侮辱了豬，豬起碼吃了便睡，與世無爭！