常言道「好漢不吃回頭草」，港府偏偏愛走回頭路！隨着本地確診人數上升，港府又宣布收緊防疫措施，有官員更明言，倘若疫情未能受控，別無選擇之下，可能收緊社交距離措施。此言一出，市民被嚇得騰騰震，商戶更是有得震冇得瞓！不過市民怕的並非病毒來襲，而是防疫辣招再度降臨！

自第5波疫情大爆發以來，港府先後祭出一系列辣度驚人的防疫措施，一時驗污水，一時禁堂食，一時又強硬谷針，香港一度人心惶惶。至疫情見頂後，新增確診宗數逐步回落，惟港府依舊以「不躺平」為藉口，防疫辣招維持了好一段時間。直到經濟瀕臨崩潰，企業倒閉、外資撤離的浪潮愈演愈烈，政府才慢條斯理解禁，讓市民喘一口氣。如今疫情反彈，港府再收緊防疫措施，市民自然怨聲載道；好比在沙漠中「死亡行軍」，好不容易走到綠洲，剛喝上一口水，力氣尚未恢復又要前進，這誰受得了？還有幾多人能捱得過這段旅程？更重要的是，進行這樣嚴苛的「死亡行軍」，真的有意義嗎？

相信看官們早已隱約感覺到，最近半年來的疫情波幅，與其說是與防疫措施鬆緊有關，不如說是「周期波動」。倘若防疫措施對症下藥，效果理應立竿見影，何以措施加辣後，確診宗數升幅仍持續好一段時間；在放寬措施後，疫情又未即時反彈呢？倘若把疫情數據製作成折線圖，再點出各項防疫措施的實施時間，看官們便能發現，確診宗數多寡與防疫措施之間，幾乎看不到任何因果關係！

或許有人會說，港府推行各項措施後，新增確診宗數雖沒有立即減少，但終歸是下降了，豈能說沒有作用？筆者舉一個極端例子來比喻︰假如有患者感染新冠，求神拜佛再把符水喝下，然後在第7日快測只剩一條線，這能說「一定是符水起作用」嗎？

筆者有一個設想︰新冠病毒襲港後，已成為香港的「風土病」；病毒幾乎無處不在，不單止通過人傳人，也通過動物傳人、環境傳人，根本防不勝防，於是確診人數節節上升；升至頂點時，本港或許真的有超過400萬人受感染了，不少人感染病毒量輕微，快測測不到，自行康復後，體內產生抗體，於是確診數字回落；然而一段時間過後，部分患者體內的抗體數量下降，抵抗力轉差，於是疫情回升。這種設想，不是比起「符水有用論」來得更合理嗎？

倘若病毒無處不在，港府想要阻斷病毒傳播，不就是竹籃子打水，一場空嗎？並非要求「躺平」，但港府須撫心自問，防疫的最大目的，究竟是消滅病毒，抑或是保障市民生命安全呢？新冠肺炎並非絕症，何不優先解決私營醫院病床使用量低的問題呢？充分運用現有所有醫療力量，加快引進海外醫護的步伐，進一步鞏固醫療體系，讓患者得到充分治療，最大程度降低患者的死亡率，才是真正保障市民生命的有效方法！