正論：星洲除罩上課　香江戴罩谷針

當新加坡總理李顯龍大幅解除室內口罩令、學生回校上課亦毋須戴口罩之際，自詡國際大都會的香港，防疫措施卻大開倒車。教育局宣布，11月起中學需九成學生完成接種三針新冠疫苗才可上全日面授課，10月起學生參加課外活動亦需打齊三針。沒完沒了的防疫加辣，反映香港距離社會復常愈來愈遠。

早前有社福機構就社交距離措施下對中學生的影響進行調查，結果極為負面，多達六成三人憂慮日後除下口罩與別人相見；近半受訪者比疫情前更害怕面對面的社交場合；另近半學生認為疫情下失去人與人之間給予擁抱，產生負面感受。機構促請港府透過逐步開放的空間，讓學校及社區中心舉辦活動，令青少年增加社交接觸。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府非但無意放寬，反而加辣。全港400多間中學，目前只有242間申請全校全日面授和分級別全日上課，若11月有中學仍未能達標，或要「降級」半日授課，這對學生學習以至身心發展的負面影響絕對不能小覷。

正如李顯龍所說，新加坡之所以放寬學生上課不用戴口罩，除了評估過這樣做是安全，更重要是這樣做可以看到老師和同學彼此的面部表情，對學習和發展至關重要，這顯然是智者之言。再看新加坡的三針接種率，93％人口接種了第二針，打第三針的則有79％，前者和香港相若，後者也是比香港略高而已。港府如果是為了解除防疫禁令、讓社會全面復常而向學校谷針，無可厚非，但現在的問題是，政府不斷谷針，谷完一針又一針，但復常時間表卻付之闕如。市民原以為打了兩針便一切復常，政府卻提高叫價至打第三針；待得打齊三針，又要求特定群組接種第四針，谷針沒完沒了，復常遙遙無期，豈不叫人反感？

疫情下，只有約一半中學恢復全日面授上課，師生之間要保持社交距離，疏離感油然而生；大部分課外活動如運動會、大旅行等長久無法舉行，學生失去社交樂趣，身心無法平衡發展；而無法全日面授課令課程趨於緊迫，特別是要應付公開試的高年級學生，壓力倍增。更不必說，大部分家長為口奔馳，小學生只有半日回校上課，另外半日便要託兒代管，增加支出不特止，代管機構並無三針硬性規定，對防疫又有沒有影響？至於中學生除了補習增加，亦多了時間流連街頭，會否衍生青少年罪案問題，不問可知。

香港防疫已經兩年零九個月，時間亦彷彿停頓了兩年零九個月，復常無望，通關無期，而新加坡等競爭對手則節節領先，事事快香港豈止一步。此消彼長之下，香港競爭力跌跌不休，外商和旅客蟬過別枝，人家則丁財兩旺，坐收漁人之利。當新冠病毒已趨於風土病化，當新加坡的確診數字不斷回落，已清楚向港府證明，解除防疫並非天塌下來的事。香港欠的，顯然只是執政者果斷踏前一步的勇氣。