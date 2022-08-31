功夫茶：阿婆都恰唔係人　毒瘤禍港遺害深

各位，還記得幾日前，功夫茶指港府養出大毒瘤，加上衰世警黑不分，兵賊難辨，依家香港「禮義廉恥」四維不舉，有權貴為利益想打多兩個高球洞洞，竟無視屈室求存嘅劏房戶，可以用口放屁，香港仲有乜好故事講喎！社會失控，亂過亂葬崗，功夫茶惟有再一次寄望港人自求多福，南無阿彌陀佛！

眼前南亞幫禍港不絕，衰到連阿婆都恰，真係人神共憤！呢嗱！尋日清晨接近6點，一名92歲老婦喺維多利亞公園晨運，舒展筋骨，冇耐，發現擺放一旁嘅手袋不翼而飛，日光日白，冇理由咁猛㗎！老人家仔細回想後忽地閃起兩名南亞裔漢，不久前踩單車經過，懷疑兩人順手牽羊，於是報警求助。

當然，又係熟口熟面嘅腳本程式：差佬到場兜截無發現，經點算事主失去若干現金、手電、八達通等證件，遂將案列作「搶劫」，交由北角警區刑事調查隊跟進。而通常，若然唔係笨賊留下線索，都係不了了之居多！

阿婆呢單畸士算碎料。阿哥，日前凌晨油麻地發生血雨腥風嘅街頭殺人案！有讀者拍下案發經過，顯示事主喺29號凌晨約4點，由佐敦道華豐大廈步出後，喺志和街被涉案南亞漢追打，佢狂奔百米至佐敦道及白加士街交界，被兇徒追及圍堵。說時遲，那時快，該5名南亞大漢隨即向事主拳打腳踢，期間有人揮刀狂劈，事主身中多刀血流如注，未幾不支倒地；而兇徒得逞後施施然離開，並騎電單車絕塵而去。救護車到場將傷者送院搶救，最終證實不治。警方將案發現場封鎖調查並通宵搜證，案件列「謀殺」。熟口熟面嘅腳本，加多了十足血腥暴力！

各位，自從香江有了南亞兵團、南亞匪幫、南亞假難民，其犯案事件簿就厚如等上公屋嘅輪候冊，愈來愈厚！6月中環槍擊案，讓子彈飛！呢單嘢拖逾兩月人槍未獲；依家又整單喋血街頭，持刀追斬殺人！血花四濺，刀光劍影，沙塵滾滾，容乜易禍及良民？政府年耗逾10億養癰遺患！作為港人，睇見就眼冤！

嗱！俗語話唔見棺材唔流眼淚！之不過，依家係弊弊都冇咁弊，政府係見到棺材都唔流眼淚！眼見南亞兵團、假難民無視法治、當差人完全冇到！遠嘅唔講，單係今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人係持「行街紙」留港。任由佢哋自由行，唔出事就奇！各位，毒蛇唔潛於洞穴，而群蠕街上；猛虎唔居於深山，而眾奔大道，有乜後果？本報一再提醒政府，未能即時遣返嘅假難民，應該安置喺禁閉式難民營，最徹底係退出國際公約，知點解喇？見到棺材仲唔識流淚，香港喪無日矣！