世界視線：美國兩黨政治　兩種民粹主義

當今分析美國政治，最具啟發性是由「民粹主義」（Populism）這觀點入手，它最大的特色是以意識形態口號來感召群眾支持，如特朗普強調要「使美國再偉大」，而拜登強調再以民主自由及人權宣稱「美國回來（領導世界）了」。本來應受重視的競選及管治的政治綱領都被蓋過或失色了！二人上次大選就是各自利用選邊站的媒體，互相攻伐丶抹黑及作人身攻擊，完全背離傳統西方「自由民主政制」（Liberal Democracy）下，政治對手之間應有容忍尊重的美德！

特朗普的民粹主義源自美國共和黨一向堅持的「個人放任主義」（Libertarianism），以小政府來保障公民個人最大自由，反對政府承擔社會福利養懶人，在國民經濟也嘗試進一步透過減稅以刺激資本家增加投資，來改善就業；在國際政治舞台，美國領導世界及向盟友提供保護，但也要盟友有「合理承擔」，故此特朗普一直迫令歐洲北約國及日韓提高軍費開支，不能佔美國的便宜，一切要以美國利益為優先。

拜登的民粹主義就透過提供更多醫療福利，增加基建開支來增加就業，以討好選民。在國際政治舞台，拜登政府以自由民主人權維護者自居，甚至進一步推動北約東擴以圍堵「獨裁」的俄羅斯，在西太平洋結合日韓印英澳「維護」西太平洋的「和平穩定」。

其實特朗普和拜登的民粹主義，無論如何強調關心維護美國小市民的利益，歸根究柢支持他們兩黨可繼續管治及社會政治運作的，都是美國的國際金融及軍工企業集團，（共和黨還有傳統大石油能源企業做後盾！）前設美國是國際秩序的制訂者，在延續二次大戰以來「美國建立的和平秩序」（Pax Americana），目的是繼續鞏固美國的政治經濟的霸權地位。

美國兩黨政治的不同民粹主義，經歷越戰以來，對伊朗的打壓，入侵伊拉克丶阿富汗丶利比亞及敍利亞等國失利，到如今策動烏克蘭代理與俄羅斯的戰爭，世界更紛亂。美國也變得更窮，半年前美國國債已經超過三十兆（萬億），貧富更懸殊，社會更撕裂，基建比中國落後，商貿地位被中國超過。但美國兩黨卻一致相信面對中俄的挑戰是一個零和遊戲的意識形態鬥爭，勝利就是要中俄崩潰臣服。奉行美國優先難道不能容許共贏？信仰自由民主政治體制就一定要顛覆改變其他也同樣可以受人民支持擁戴的另類政治制度？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻