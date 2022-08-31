烏克蘭之戰的一個效果是衝擊中歐班列。中歐班列的發展標誌着中國一帶一路倡議在歐亞之間的落實推行。即使以新冠疫情還嚴重的2021年，對比上年，班列的列車數達15,183列，增加了22%。以貨櫃數計，近150萬個，上升98%。由此導致沿途口岸和歐洲的車站擠擁不堪，也迫使各國積極進行擴大運行量的基建投資。其中絕大比例的班列是經俄羅斯連接中歐，俄羅斯的運力也接近應付不了增長率，政府考慮修建提升泛西伯利亞等東西線的主要通道。

假若沒有烏克蘭之戰，即使海運恢復，中歐班列將會逐步成為中歐貨運的主力。憑着火車貨運的各種優勢，開拓市場和貨源，把中國與歐洲經濟整合起來，也連帶使過境通道的俄羅斯、白羅斯和波蘭有大的發展。

烏克蘭之戰開始前，烏克蘭政府正積極與中國談判，及在本國改善貨運服務，企圖把中歐班列部分從波蘭通道分流過來。甚至連接黑海的港口，把中歐班列的北線和南線（經哈薩克、阿塞拜疆、格魯吉亞，跨越裏海、黑海）結合起來，使烏克蘭成中歐貨運樞紐。

烏克蘭之戰打碎了該國成為中歐貨運樞紐的大計，也嚴重地干擾經俄羅斯的中歐班列。但是，以2022年上半年的情況看，連同開戰前個多月的運量，中歐班列運量減少只有幾個百分點。6月比上年減大約3%，已從開戰初期的恐慌克服過來。主要卻步的是歐洲貨運公司，中國企業仍然積極推動。歐盟制裁俄羅斯並沒有涉及火車貨運，歐洲保險公司不保或加大保費打擊的也主要是歐洲公司。6月開始，歐洲的公司，特別是德國、荷蘭，游說政府要恢復它們中歐班列的運作。歐盟與俄羅斯矛盾深化，卻沒有封鎖白羅斯與波蘭的中歐班列主要通道，封閉的只是波羅的海國家、芬蘭與俄的邊境，無礙中歐班列。歐盟更禁止立陶宛終止俄境至飛地加里寧格勒的火車貨運，歐盟的克制清楚明顯。

波蘭是反俄主力，但是歐盟唯一國家元首出席北京冬奧，且游說中國要把波蘭成中歐貿易的中轉樞紐。近月亦有政府官員批評烏克蘭的新納粹主義傾向。歐盟北方與東歐的主要國家還是維護中歐班列，企業與政府都在把烏克蘭戰爭看作短期事件，中歐班列，中歐經貿整合才是長期，也正依此建設。

中歐班列與一帶一路還是大勢所趨。