在祖國統一、兩岸對峙、武力衝突及和平交往「小三通」的變換不定中，台灣外島金門有特別的作用和意義。1949年國民黨逃往台灣時守住了金門，遂令「割據政權」的局面維持至今；1958年的「八二三炮戰」，又使大陸「拉住」了蔣介石沒那麼容易放棄金門、放棄搞「反攻大陸」；「八二三炮戰」後，大陸宣布單雙日打炮，就是在宣示中國對台灣的主權、宣示「我們一定要解放台灣」的決心。

大陸改革開放，停止了單雙日打炮，推出「和平統一、一國兩制」的對台方針。兩岸「大三通」之前，金門先行「小三通」，沒過多久，「小三通」帶動了「大三通」，兩岸出現了「和平發展促進統一」的窗口期。

然而，這個窗口期現在眼看就要結束了，在民進黨、蔡英文「倚美謀獨」的操弄下，兩岸關係空前緊張，在形勢嚴峻和美台不斷挑釁下，大陸武統已不是「光說不練」，不是遙遙無期。今次佩洛西竄訪台灣，解放軍持續不斷和常態化的大包圍實彈軍演，展現了大陸隨時解決台灣問題、實現國家統一的決心和能力。

大陸正在推出「北平模式」的戰略——以武力逼和統。大形勢如此、大戰略如此，遠離台灣島和大陸近在咫尺的金門，對大陸下好這盤「北平模式」的大棋有甚麼作用呢？日前內地社交網站發布一段大陸無人機飛到金門的視頻，近距離拍攝台灣哨所等軍事設施。金門防衞指揮部表示，當時即依標準作業，射擊信號彈警示，未來會採取反制措施，確保地區安全云云。

在「北平模式」這盤棋中，大陸可以先動金門這枚棋子，或文動、或武動。「文動」是策動金門當局宣布起義，「武動」是先行拿下金門，當年「和平解放北平」就是在其周邊或以起義、或以攻下城池等行動以造成巨大政治聲勢壓力。相對於其他地方，「台獨」影響在金門最弱、最有條件陣前易幟，為國家統一作出貢獻！