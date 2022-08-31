俄羅斯總統普京日前下令擴軍，將武裝力量編制增加13.7萬人。對此，西方又出現不少質疑和唱衰，有人說俄軍傷亡慘重才需要擴軍，有人指擴軍也不可能增加戰鬥力，有人更稱俄軍已精疲力竭很快就會「崩潰」。很明顯，西方低估了俄羅斯，高估了烏克蘭。這場戰爭打成持久戰和消耗戰，確實出乎很多人意料，但不管怎麼說都是俄羅斯佔據優勢，烏克蘭始終處於被動捱打，到底誰將崩潰？

烏克蘭總統澤連斯基日前揚言奪回東部頓巴斯地區丟失的土地和克里米亞半島，戰爭將以烏克蘭獲勝告終。這分明是自我安慰，烏克蘭固然無力反攻，美西方的援助也漸漸無以為繼，如何奪回失地？目前戰爭陷入僵局，俄軍看似進展緩慢，其實兵不厭詐，俄軍顯然正在養精蓄銳，等待時機進行最後決戰，今次擴軍也許就是為了這個戰略目的。

雖然美國日前宣布再向烏克蘭提供30億美元軍援，成為俄烏戰爭爆發以來最大一筆軍援，但今次並非直接從國防部庫存中提供武器，而是和軍火商簽約購買，最快也要一兩年後才能交到烏克蘭手裏，到時也許已是明日黃花。美國軍事資源和軍事能力本已高度緊繃，再經此消耗更是捉襟見肘，日後還能為烏克蘭提供多少援助，不能不令人懷疑。

所以說，這場戰爭不僅消耗了俄烏兩國，而且消耗了美西方。表面上美國是這場戰爭最大贏家，單是賣軍火和天然氣就賺得盆滿缽滿，但從長遠來看，美國失去的也許更多，有形收益和無形損失比較，絕對是得不償失。有美國網站的評論文章指出，無論是誰在烏克蘭獲勝，美國都將是戰略輸家，這並非無的放矢。道理很簡單，經過這場戰爭，俄羅斯將不可逆轉地疏遠美西方，轉而加強與中國以及印度、伊朗、沙特等國的關係。一旦這些國家抱團尤其是中俄聯手，美國霸主地位恐怕維持不了多久。

歐洲國家的日子更不好過，眼前的能源危機和通脹危機就很難拆解，即將來臨的寒冬大概只能燒柴過日。最諷刺的是，歐盟批評俄羅斯將能源出口當成武器，其實率先打能源牌的正是歐盟，他們在俄烏衝突開始後即緊跟美國步伐宣布減少購買俄羅斯能源，連北溪2號天然氣管道也廢棄不用，結果受害的恰恰是自己。由此可見，歐洲政客們的集體智商確實有問題。