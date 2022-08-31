疫情升溫，港府隨即收緊防疫措施，大廈強檢公告亦不斷加強，對未有進行強制檢測的居民處以「極刑」，每人罰款一萬大元。最新一例，當局向長沙灣凱樂苑凱碧閣執法，發現其中168名人士違反強制檢測公告，已向他們發出強制檢測令，並向其中24人發出一萬元定額罰款通知書。這不是孤例，早前鑽石山星河明居有5人被當局發出一萬元定額罰款通知書；馬鞍山錦暉苑亦有36人遭當局重罰一萬大元。

疫下經濟蕭條，搵食艱難，罰款一萬元絕非小數目，對基層人士來說更是不能承受的重。當然，大家可以怪罪不接受檢測人士遭罰款是「抵死」，但今時今日疫情已趨風土病化，大部分市民亦習以為常，偏偏只有港府高官「大喊十」上身，將疫情視為洪水猛獸，動輒收緊防疫安排，不斷驗污水逼市民強檢，難道這不是擾民？香港人為口奔馳，早出晚歸，而部分不良於行的長者外出一次非常大陣仗，當局卻要他們限時限刻「撩鼻」做核酸，不做便要重罰，是否合理？為何不能以快測結果代替？這除了明益核酸檢測商，讓他們賺個盆滿缽滿，還有甚麼意義？

商務及經濟發展局前局長馬時亨早前到瑞士蘇黎世出差，並到訪新加坡和泰國曼谷，他分享外遊見聞時指出，這些國家在防疫方面已完全像無事一樣，只有香港最緊張，「一落機，工作人員穿着保護衣，好似去咗醫院咁」，道出了香港落後於全世界的荒謬。苛政猛於虎。港府若堅持永無止境地防疫，別說經濟遲早陰乾，移民潮亦勢必愈演愈烈，更別妄想藉着11月的「國際金融投資峰會」和「七人欖球賽」，向國際釋出社會復常的訊息。相反，繼續搞下去，屆時有沒有大孖沙和球員肯來香港也成問題。