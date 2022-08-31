以往本欄經常談論香港樓市，近年卻很少在這個話題上做文章，原因不為別的，事關樓價已被馴服起來，不再如脫韁野馬。今日之所以重彈此調，理由更是與昔日相反，因為香港樓市面臨多事之秋，正遭受衰病侵尋，弄不好的，隨時死得。

第三任特首主政期間，最致力於打擊樓市，「辣招」接二連三，着着都像是往死裏打。當年無數的樓市「大好友」紛紛舉手投降，估計樓價要由升轉跌。其時整個評論界大抵只剩下一、兩個「好友」，筆者是其中之一，我堅拒相信政府的壓抑措施能夠管用。後來事實證明，在其任內，樓價的升幅是歷屆特首之冠。

本欄是在兩年前，才由樓市的「好友」轉為「淡友」，原因與中美兩國的貿易戰和新冠肺炎疫情無關，更跟樓市「辣招」的多寡無涉。筆者講過N次，要判定香港樓市升跌，只有一個指標最可靠，就是看銀行存款利率與住宅租金回報率的關係，即使樓價再貴，只要買樓收租的回報超過銀行定存，樓市就跌不下去。

香港人別的東西不一定多，但勝在錢多，海量的資金要尋找出路，而銀行利息又接近於零，買房子收租就是最好的投資，但是由兩年前開始，香港零利率的情況逐步改變，踏入2022年，美國的利率不斷急升，港元跟美元掛鈎，港息勢頭向上，樓價便再無上升動力。單計今年頭7個月，本地樓價已下挫了4.5%，前瞻未來，情況更不樂觀。

目前全球的通脹熾烈，利率長線趨升，收息將會比收租更好。因此，香港的樓價已正式出現拐點，跌勢必將持續，負資產業主恐怕會蜂擁而出。