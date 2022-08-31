做人難，做女人難，做名女人更難，因為總有黃人KOL任意刁難。某港產女歌手亮相內地節目，談到與家人在家中會以普通話溝通，隨即被流亡英國黃人KOL直斥為賺人民幣，不惜擦大陸鞋，食相真難看。黃人發雞盲、腦死亡又再添一大明證。

任何家庭也有權選擇以何種語言來溝通，黃人KOL對於有人解釋「覺得自己的普通話仍有很大進步空間」大肆嘲諷，指語言中有很多俚語，不是想學便能學會，又說即便練好普通話，內地人也不會當她是自己人，形容有人一廂情願。然而，香港充斥着大批就算家中沒請外傭，也是滿口小學雞英語的家庭，黃人KOL為甚麼不也去剖析這班人的內心世界呢？

諷刺的是，女歌手一家早已定居上海，不論她從事的演藝界，抑或其夫投身的公關行業，均講究暢通無阻的溝通，不多加練習，試問在內地操得一口蹩腳的普通話，可以應付非粵語區的日常生活與工作需要嗎？畢竟，極少人可以像一班流亡黃人KOL般幸福，即使人在英國，也可以不斷以廣東話來評論港事，吹噓烏克蘭怎樣戰情大好，中國大陸在佩洛西訪台後如何形勢不妙等，足不出戶便能坐享廣告分成，雖然食相也不見得好看，但勝在可以印印腳收錢。他們不以英語評論英國的通脹高企、熱浪來襲等英倫事，實在太可惜了，全英國正在等着一班流亡黃人KOL的惹笑分析呢。

黃人KOL拿女歌手開刀，無非為迎合黃絲的低智商，皆因有人與國家領導人握手後，便被一眾黃絲瘋狂噬咬，更批評有人「唔知為乜紅」。可見黃人以為「紅」是只要符合若干條件便必然得出的結果，是一種能解釋的科學，你說黃人是否腦死亡？更遑論能讀得出筆者也非女歌手的粉絲，只是以事論事。