田徑總會原定在剛過去的星期日，舉行的「香港十公里錦標賽」，政府當局突然在活動舉行前數日，加入500名參加者人數限制條款，令田總無奈取消錦標賽，這對練習已久準備作賽的跑手來說，只能說失望。當局事前與相關體育總會溝通不足，待活動前數天再「加辣」，事件惹起不少運動員或運動愛好者不滿。

由於大型賽事活動人數的限制為500人，連10月舉行的維港泳都可能泡湯，那麼延遲至11月的渣打馬拉松，是否也不能舉行呢？為何安排運動員不同時段分批出發，都不考慮呢？筆者相信去年渣馬的安排，都有參考價值。而最新的一項大型體育比賽有變，就是世界龍舟錦標賽。原本相關總會成功向國際龍舟聯合會申辦了2021年世錦賽，惟去年因疫情取消，原定明年舉行，礙於聯合會因應香港最新疫情，不願再取消比賽，故決定移師泰國舉行。

香港經歷了3年新冠疫情，好不容易有點復常現象，體壇盛事陸續恢復。我們明白疫情個案近日回升，但政府在田總舉辦十公里錦標賽前數日，才開「加辣」條件，這實在不可以接受。

筆者在此想明言，體育活動或大型比賽，有別於一些即興的嘉年華會，參加者事前都要練習數個月，大型比賽涉及數以千計運動員或跑手，如把比賽人數限定500人內，根本不切實際。目前，期望當局與不同業界作好溝通，包括制訂不同方案應對，訂立清楚準則，以讓業界有依據，否則，沒有準則下叫停體壇盛事，只會令香港失去舉辦大型體育盛事的優勢，被周邊地區所取代。當下，政府也應與相關總會作更好的協商，尋找替補方案，從提供核酸測試、泳手分組及分階段作賽等不同的方式，在確保選手安全下，讓2022年維港泳續辦下去。