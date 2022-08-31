本月24日，「浴火重生」的理工大學主校門在85周年校慶中揭幕，校董會主席林大輝在致詞中說，理大在2019年的黑色暴亂中被嚴重破壞、滿目瘡痍，場面觸目驚心，感到痛心。筆者曾與林主席在立法會共事多年，知他是性情中人，致詞的用語盡反映他的痛心疾首，恐怕這是每一位從事教育事業的人對師生道德淪亡，成為黑暴主力軍的真實痛苦感受吧！

可是，這份痛感卻未在教育局向立法會提交的《優化師資，有效落實愛國教育》議案進度報告中反映出來。教育局承認從2019年至今年7月，共收到344宗對教師的投訴，該局已完成調查332宗，當中133宗不成立。在成立的個案中，根據《教育條例》已取消了7名教師註冊，對56名教師發出譴責，67名教師發出書面警告，39名教師作出書面勸喻，38名教師口頭勸喻。如果說這份報告是前朝手筆，尚能理解，可是教育局局長蔡若蓮竟在日前電視的專訪中，公然對教育局失職和教育系統的管治失敗卸責，說甚麼「不認為2019年衝突是教育之過。」「不是突然間在某一個時刻教育出現很大問題。」公然文過飾非，推卸責任，令人詫異和極憤懣！難道被捕逾萬名暴徒中，四成多來自師生的血淚大悲劇，是蔡局長口中的「港生表現在國際名列前茅」的內涵嗎？

「冰凍三尺、非一日之寒」。若非2012年黃之鋒反國教「得米」；若非港大法律教授戴耀廷「違法達義」的歪理和毒霧，在教育界、在學校深入荼毒師生人心，令畢業禮頻頻出現侮辱主禮人和莊嚴儀式的歪風；若非考評局被揭發用試題扭曲學生價值觀；若非教科書屢屢出現歪曲歷史的內容等等禍因禍源的存在，不都是同教育局長期管治失敗失職分不開嗎？蔡局長若不認真反省，教育何能復常？