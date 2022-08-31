日本緊貼美國欲圍堵中國，肆無忌憚大打「台灣牌」；岸田文雄政府有意利用國會控制權修改憲法，謀求升格為擁有正規軍隊嘅「正常國家」，日本右翼勢力必將更熱衷於「聯美抗中」。早前，日本政府考量到「台灣有事就係日本有事」，以及近期中國解放軍喺海上動作頻頻，因此擬部署1,000枚長射程巡航導彈於西南各島與九州區，希望藉此縮短與中國嘅「彈道導彈差距」。

呢，不久前日本首相岸田文雄通過視訊參與8月27日開幕嘅東京非洲發展國際會議，並在會議上宣布，將提供非洲為期3年，總額高達300億美元嘅援助。日本此舉，被認為是有意對抗中國影響力。

眾所皆知。2010年日本被中國超越，失守長達42年之久嘅世界第二經濟體「寶座」，心中一直耿耿於懷，奈何日本持續20多年嘅衰退而中國則強勢崛起。時至今日，唔好話日本難與中國匹敵，即使美國，對中國也硬不起來！嗱！客觀現象，因為中國人口係美國嘅四倍，這就意味着，中國經濟規模當比美國大；如果失去中國這個世界上最大嘅市場，美國企業當中嘅世界500強會有很多直接掉出榜單；美國和日本，眼見中國和平崛起，只一味亂叫「中國威脅論」。

日本連援助非洲也說成是要對抗中國影響力，就未免太不自量力，更昧於形勢。中國老早已係非洲嘅「老朋友」，不久前，中國外交部長王毅才宣布，中國將免除非洲17國截至2021年底嘅23筆無息貸款債務；並承諾繼續資助非洲嘅重大基礎設施建設。日本的300億美元援助，都係小巫見大巫！英媒曾批評美國「沒有大籌碼，卻想要大交易」；那日本豈不是小螞蟻妄想吞大犀牛？