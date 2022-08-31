上星期，位於香港東北方的深圳市鹽田區公布了《加快沙頭角深港國際旅遊消費合作區建設的實施方案（2022-2025年）》，對發展深港口岸經濟帶提出了30項重點規劃建設任務，跟香港形成對接的形勢，其中中英街改造項目爭取在10月1日前展開，而沙頭角口岸複合開發項目則預計在年底動工。

要點一，緊貼深圳是優勢。現在當你身處天水圍、上水的空曠地區，便可看見深圳密密麻麻的高樓大廈。深圳是內地第三大經濟強市，生產總值僅次於上海和北京之後，並在2016年超越廣州，成為廣東省生產總值最高的城市。當時，深圳為中央政府提供了近3,000億元的財政盈餘，數額接近江蘇省、浙江省的一半，超過福建省四倍有多。單以金融服務業為例，招商銀行、平安銀行、平安保險等大型金融企業的總部都設在深圳。有個強鄰不代表非要競爭不可，如果港深雙方可以在產業和基建發展規劃方面良性對接，協同發展，便可達到互利共贏的局面，當「一加一大於二」時，對港深都有益。

要點二，必須確定協同發展的方向。特區政府也深知通過跟深圳協同發展，以更進一步融入大灣區發展大局的好處。在這方面，港方其實已經開始部署了，有迹可循，上一屆政府提出的北部都會區和構建「雙城三圈」的發展理念便是例子。放在更宏觀的國家和國際格局裏，大家都明白融入大灣區的發展，已經成為了決定香港未來發展能否成功的一個首要因素。既然如此，特區政府就有必要做一次認真的「腦震盪」練習，把香港未來產業和基建發展的規劃，跟深圳方面好好協調一下。

要點三，要避免走冤枉路才行。過去的十多年裏，香港被政治內耗、社會動盪和新冠肺炎疫情折磨得不似人形，很多生於斯、長於斯的愛港人士看在眼裏，都心痛不已。往事已矣，即使感到悲傷也於事無補，我們現在能做的，只有加快腳步，力求追回那失去了的時光。在筆者看來，現時的香港就像個在長跑比賽中暫時落後的選手。既然落後，就要全力追上。而在追趕的過程中，如果方向弄錯，那就會走冤枉路，把力氣花在於事無補的東西上。

這個道理完全可以套用在香港的未來發展方面。既然融入大灣區的發展才能促成香港將來的成功，產業和基建發展的規劃就必須跟深圳和整個大灣區協調。在地理方面，香港跟大灣區最緊密的聯繫點有兩個，就是北部都會區和港珠澳大橋港方落腳點地區。因此，香港未來的基建發展就必須以這兩個地區為重點，而且要在規劃最後定案前，跟深圳方面有足夠的溝通和配合。在產業規劃方面，要把眼光投放到整個大灣區上，試圖跟區內城市合作，把需要高土地和勞工成本的產業移往當地，由香港提供資本、人才和科研成果，雙方優勢互補，才能讓雙方都飛快發展。