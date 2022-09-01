功夫茶：西貢土地無王管　違法亂象要徹查

打得一拳開，免得百拳來！這句話成立嘅前提係，呢一拳一定要贏，若然這一拳打出去輸咗就大鑊，極可能會引來眾人群毆！各位，功夫茶想講，早喺2020年10月，本報已踢爆西貢相思灣村土地亂象，有村霸違建道路、僭建碼頭經營水上活動店等亂象。如此明目張膽霸完陸地霸落海，經本報圖文並茂踢爆村霸惡行，惟規劃署和地政總署都係踢一踢郁一郁，尤其地政總署，連半拳都唔捨得打出，梗係百拳「來襲」啦！

呢！村霸伐林建石屎路，鋪黃泥裝假狗；惟相關嘅修復工程卻由政府部門「執手尾」及公帑「埋單」。日前有地政總署嘅外判人員到場，擬裝閉路電視，相信係用作監察現場嘅情況，以作執法用途。呢單違建私路，涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，之不過至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。惟審訊中因控方呈堂嘅地界索引可能存有誤差，該公司被判罪名不成立。

阿哥，一拳才打出，原來係虛發，吹脹！你話西貢鄉郊土地有乜辦法唔淪為亂葬崗咁？有環團表示，類似情況喺本港多處均常出現，之但係違法者往往無乜後果，變相縱容罪案不斷發生，促請當局加強執法，並要求破壞者承擔修復責任。為政最怕善惡之不分。不分善惡，就會縱惡！惡人得不到應有嘅刑責，得戚之餘，百拳就會來！

呢，自去年8月本報揭發有工程車輛闖入西貢鹹田灣嘅西貢東郊野公園範圍，疑非法建屋，後又於去年底揭露有人喺逾百年歷史嘅西貢大浪村涉嫌「拆屋」。正如有議員話齋，霸地建屋等均有前期迹象，例如傳媒多次報道有工程車輛出入，代表違法人士將有「大動作」，惟部門無視種種迹象，執法「歎慢板」，令霸地人士有機可乘。

西貢土地亂象，本報一直嚴肅跟進，並多次向申訴專員公署投訴詰問，可惜地政總署、漁護署等部門依然闊佬懶理。事實上，有行山人士、西貢村民向政府部門投訴，廢衙門依然如冷凍人郁都唔郁，惟有搵勇於為民發聲，敢於運用第四權嘅東方抒發不滿、揭露真相。各位，西貢鄉郊土地亂象，已非一般涉及村屋僭建咁簡單。盲嘅都睇到，利益瓜葛盤根錯節，周邊明明被綠化地帶包圍，不管私地或官地，均不可違反土地用途，豈容誰惡誰大誰正確，有恃無恐拓路、違建丁屋、建碼頭搵真銀！

西貢土地亂象如倒瀉籮蟹，更恍如唐朝安史之亂後嘅「藩鎮割據」！難怪外界質疑，當中涉及官鄉黑勾結。有道是「鬼怕惡人蛇怕棍」，阿爺都要求新班子要敢於破除利益固化藩籬。新班子成日話要說好香港故事，此時此刻，廉政公署是否應該跳出嚟查一查有冇人充當保護傘？「你貪污，害無辜」！廉署「反貪連環追擊」咁神勇，「廉潔奉公」應該唔係得個口號啩！