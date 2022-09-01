正論：犯罪都市人心惶　惡賊毒瘤競猖狂

上世紀八、九十年代，「大圈幫」來港食大茶飯，持槍行劫再與警察街頭駁火的場面令人猶有餘悸，惟隨着中港加強打擊，如此猖獗的罪案早已成為港人的「集體回憶」。詎料好景不常，回歸廿多年後的今日，特區綱紀敗壞，治安不靖，罪惡不絕。短短3日內，先有油麻地南亞幫廝殺街頭，復有持槍匪在鬧市錶行行劫，令人嘩然，而這些僅是冰山一角。香港淪為犯罪都市，市民人心惶惶，移民潮愈演愈烈，寧不悲乎！

昨午一時許，人山人海的銅鑼灣發生駭人聽聞搶劫案。駱克道一間錶行被4名匪徒手持懷疑槍枝、利刀和鐵錘行劫，擸走玻璃飾櫃內一批名錶後，登上由一名同黨駕駛的接應車輛往中環方向逃之夭夭。從閉路電視影片所見，4名匪徒頭戴cap帽口罩，用槍和刀指嚇兩名店員並向最接近街頭的飾櫃落手，劫去80至100隻名錶，總值約1,000萬元，全程僅3分鐘且非常冷靜，懶理店外車水馬龍，顯然並不懼怕有途人報警或碰上警察。而警方接報後荷槍實彈在附近一帶搜查無果，案件交由港島總區重案組跟進。

所見既可駭，所聞良可悲。油麻地才剛剛驚爆南亞幫街頭劈友謀殺，昨日又有鬧市驚天劫案，今日又會有甚麼罪案發生，思之令人不寒而慄。別以為這是杞人憂天，同樣是昨日，兩名中年男子於凌晨時分離開尖沙咀一間酒店之際，突然被兩名持刀男子截劫，糾纏間兩名事主受傷，損失財物約兩萬元；接着是上周四午飯時段，一名非華裔男子持一呎長利刀打劫元朗一間金行，得手後逃離現場，金行報稱損失至少3盤金飾，極大機會是假難民所為；再來是本月19日晚，一名本地男子假扮顧客，偷走尖沙咀一間錶行3隻手錶。這半個月來大小劫案不絕如縷，街頭暴力層出不窮，而且無獨有偶，警方在上述案件不是無功而還，就是只拘捕部分疑人，惡賊毒瘤明剃警方眼眉，視法紀如無物，香港由法治之區淪為犯罪都市，市民惶惶不可終日，豈是無因！

更不必說，本港毒品問題愈演愈猖獗，由此衍生的罪案怵目驚心。僅日前的油麻地南亞幫血案，據悉便是由黑幫及毒品利益問題引起。而今年6月的南亞兵團中環槍擊案，同樣疑因黑幫毒品及非法賭檔利益分贓不均引發，且涉案槍枝和槍手至今仍未落網。至於非法樓上吧藏污納垢，成為黑幫毒品散貨場，並利用毒品「養雀仔」操縱青少年犯罪，最是令人深惡痛絕。僅去年便有159名18歲以下青少年因販毒被捕，較2020年同期勁升47.2%，最年輕的販毒被捕人士只有13歲。更不必說，毒品餐車穿梭鬧市如入無人之境，警方截獲的只佔極少數，更多更大量的毒品流入社區不知所終。

顯而易見，自港府中門大開，對假難民無任歡迎，本港治安便急劇惡化。假難民膽正命平，為搵快錢與本地黑幫一拍即合，黑幫利用他們充當打手和爛頭蟀，參與各式罪案，由街頭仇殺到街頭行劫，由販毒運毒到製毒銷售，全部都有南亞假難民的身影。可以毫不誇張地說，港府開門揖盜，引狼入屋，出錢出力養癰遺患，無異於為黑幫培養生力軍。在破窗效應下，愈來愈多不法之徒鋌而走險，香港淪為罪案淵藪，不再宜居。這就難怪，本港掀起回歸以來最波瀾壯闊的移民潮，截至今年中，本港淨移出人口超過11萬，創回歸以來新高。

一個地方能否令人安居樂業，首要有穩定的社會環境，人們容易就業和營商，學生能夠接受優質教育，病人病有所醫，而更重要的是治安必須澄明，起碼做生意不用擔心隨時被劫，市民夜歸不用提心吊膽，婦孺走在街上不用擔心人身安全，奈何特區治安每況愈下，距離令人安居樂業愈來愈遠。萬惡之首當推本地黑幫勾結南亞假難民形成窮兇極惡的治安毒瘤，而警方束手無策，繼而誘發更多人倣效以身試法。既然南亞兵團可以肆無忌憚在街頭劈友，誰能保證，昨天的鬧市驚天劫案不是因此受到「啟發」？

香港是我家，怎捨得失去它。離開很容易，但更多留下來的人只希望香港愈來愈好。要香港愈來愈好，不是向外國說好香港故事便能做到，而是要市民真切感受到香港是安全的、有前途的、有希望的。警方維護治安固然要加把勁，警黑保護傘必須徹底剷除，而港府更應認真考慮退出聯合國《禁止酷刑公約》。一旦罪惡到了一發不可收拾的地步，香港淪為漫畫故事中的葛咸城，留下的人想不走也難。