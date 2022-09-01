世界視線：榴槤進口中國　經濟拉攏東盟

因為美國沒有軍事基地並駐軍於日本南韓，也包庇台灣，俄羅斯與東盟十國並列成為中國最具戰略意義的鄰國。俄羅斯是中國能源的主要供應國，軍事上沒有結盟的盟友。東盟十國近年發展，現已是中國最大的貿易夥伴，超越美國與歐盟。2021年中國與東盟貿易增長28%，擴張迅猛。東盟勞動力充沛，可補中國今後人口遞減的缺口，成中國工業的加工地，農業的供應地。穩住東盟可保南海，隔開印度，保中國南方一隅。並以此拉攏韓日，壓迫中國東部水域美國的威脅。中國不需與美國爭雄，但必須自保。俄羅斯與東盟十國都是中國的戰略屏障。美國在歐洲用北約，用烏克蘭戰爭壓迫俄羅斯。俄羅斯不能不與中國合作。但東盟十國卻是中美爭奪之地，中國未可言勝。

東盟十國與中國血脈地緣的關係密切，不像澳紐的五眼聯盟成員，可以為美國政治而捨與中國的經濟關係。但中國在東盟十國的政策應以經濟為先，以避當地對華人的猜疑。也要面向當地社會，不能單拉攏地主豪強和大企業，被當地政經矛盾所牽連，並像西方跨國公司為企業利益而過度榨取經營收入，侵犯當地勞工與地方社會的利益。

中國對東盟，均是採經貿外交。近年貿易的作用日益擴大，以農產品為重心。去年底中國表示未來5年要進口1,500億美元的東盟農產品，今年一月RCEP落實，中國取消東盟不少產品進口關稅，其中榴槤的中國進口前景巨大。2021年中國進口達42億美元，比上年增82%。泰國是於2003年借雙邊自由貿易協議免稅入口，2019年馬來西亞與越南也獲准出口鮮榴槤到中國，中國進口因而大增。今年中老鐵路通行，榴槤從泰國可乘鐵路入華，快捷方便。

中國市場裏榴槤極受歡迎，取代了智利入口的櫻桃成最大熱銷。但每年人均食用不足一磅，低於台灣的7磅，香港的2.3磅，進口消費增速會維持高水平。中國為全球最大市場。泰國、越南、馬來西亞的生產不足應付，正引發種植熱潮。單以榴槤一項，中國進口便足以牽動這三國廣大的種植物流供應鏈的經濟，加上其他水果、糧食，中國與之經貿關係可變成雙贏又不可分的關係，且如榴槤，其他國家不可替代。

用經濟貿易連上社會大眾，中國外交遠勝西方炮艦。

研究所所長 陳文鴻