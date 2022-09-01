烏克蘭之戰，美國是希望戰勝俄羅斯，不勝亦要變成敍利亞那樣來拖垮俄羅斯與歐盟。這樣的謀劃能否實現呢？就近來形勢，美國未必可如願。

表面上，戰場上膠着。在美國大力支持下，烏克蘭軍不敗，但反攻無力，戰爭的主動權仍在俄羅斯。只是俄羅斯不願擴大犧牲，守着已佔的東南部，等待夏去秋來，有利進攻的季節。另一考慮是與西方消耗下去，讓能源危機在歐洲爆發，製造出內部動亂以及政治上的反戰。歐盟沒有能力扭轉烏克蘭戰爭，即使戰勝亦無甚得益，反而戰爭遺下的爛攤子，難民、重建和新納粹主義的興起，都會使歐洲繼續陷入困難。

戰爭未完，當前便已備受能源價格飛升的煎熬，戰後還要不停付出，難望安寧。歐洲各國的政客可以用國家人民苦難作為自由與民主的代價，各國受苦人民會跟從他們嗎？歐洲大城市動亂已見苗頭，入冬民生問題更迫切，各地反戰運動會遍地開花。歐盟怎樣可以繼續支持美國打烏克蘭之戰呢？缺了歐盟，美國也會是獨力難支，國內政治惡鬥和因通脹而起反貧窮的社運容易會呼應歐洲反戰。靠媒體輿論造假洗腦，在民眾現實生活壓迫考驗下，效果將逐步喪失。反俄是維護民主自由，特朗普反拜登與民主黨也可以是維護民主自由。特朗普的介入，為下任總統選舉打拚，美國的媒體、輿論便分化，再難說服美國人與國際社會來繼續推行烏克蘭所謂民主自由之戰了。

烏克蘭政府一如阿富汗傀儡政權，沒有美國直接支持便會崩分瓦解。對俄羅斯來說，與其在戰場上死傷來贏取戰爭，倒不如守着佔領區，張着軍力壓迫烏克蘭，但不全力進攻，讓能源危機觸發歐洲內部的分歧與矛盾，讓歐洲人民為了本身利益而打掉政府不同途徑參戰烏克蘭的政策，也讓政治骨牌由歐洲回到美國，逼出阿富汗敗走的另一幕，攻城為下攻心為上。

烏克蘭軍已陷絕境，轟炸扎波羅熱核電廠周邊來威脅俄羅斯。可是國際核能組織到核電廠巡視，已反映西方不會讓烏克蘭新納粹主義分子以炸核電廠來把戰爭擴大。美國與西方只願打有限度之戰，不敢放手一搏，敍利亞可棄，阿富汗可棄，為甚麼烏克蘭不可以棄？

烏克蘭軍反攻無力，即使稍佔優勢，也不可能把俄羅斯趕走，戰爭還會拖下去，俄羅斯的攻心之計應有作用。