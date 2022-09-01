內地互聯網傳出無人機拍攝金門台軍崗哨照片和影片後，台灣一幫政客叫囂，要「擊落無人機」。中國外交部發言人趙立堅表示：「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是甚麼值得大驚小怪的事」。

趙立堅話音剛落，台軍金門指揮部聲稱，在金門外島大膽、二膽、獅嶼地區共發現3批3架次無人機，經台軍射擊信號彈示警並首度開槍射擊警告驅離，無人機往廈門方向飛離。對此，蔡英文稱：「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衞領空安全」。台防長邱國正跑出來懟趙立堅：「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，到時你也不要大驚小怪」。

面對大陸的實彈大包圍軍演，台灣當局屁都不敢放一個，對一架小小的無人機，蔡英文則很「豪橫」，叫囂要強力反制，台軍也一通開槍射擊。邱國正則稱此乃「放個鞭炮嚇嚇麻雀」，一派輕佻不屑的樣子，不知若有一日，解放軍戰鷹飛來，邱國正還敢「放個鞭炮」，向解放軍射擊嗎？今天是「中國的無人機在中國的領土上飛一飛」，明天就會有「中國的軍機在中國的領土上飛一飛」，邱國正之流要當心腦頂開花喲，到時就不是「大驚小怪」了，而是大禍臨頭也。

現在的問題是不管怎麼說，在當前由台灣當局「倚美謀獨」，導致了兩岸軍事關係緊張且極為敏感的時刻，台軍向大陸首先開了第一槍。故大陸啟動「北平模式」有了着力點，其抓手就是金門縣，大陸可視台軍開槍乃兩岸開仗，公開呼籲金門守軍起義投誠、呼籲金門當局脫離台北當局、脫離妄圖分裂祖國的「割據政權」、脫離妄圖「倚美謀獨」的蔡英文漢奸賣國集團，棄暗投明，回到祖國懷抱。

過往數十年，國民黨獨掌金門，兩岸和平關係發展後，金門縣官員和大陸關係密切，私下裏時有讓金門先行一步統一的議論，金門軍民都知道，統一後金門的經濟和百姓生活才會有大發展、大提升，現在時機已到，還等甚麼？