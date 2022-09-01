獻醜不如藏拙，英國航空母艦「威爾斯親王號」日前啟航，原定穿越大西洋，前往美國執行為期4個月的任務，詎料出港一天後即發生故障，不得不拋錨維修，可謂丟人現眼。這艘航母造價30億英鎊，是英國花了血本傾盡全力打造，沒想到竟是虛有其表，服役兩年多來故障頻頻，絕大部分時間停泊在港口維修保養，出海執行任務的時間加起來還不到90天。

一葉知秋，威爾斯親王號先天不足後天失調，正是英國軍事實力乃至整體國力日益衰落的縮影。如今的英國已無法和「日不落帝國」時代同日而語，皇家海軍更是早就失去「炮艦外交」時耀武揚威的能力。整個海軍基本靠一些老爺艦充撐門面，真正上得了枱面的軍艦少之又少。威爾斯親王號和伊利沙伯女王號兩艘航母是近年才下水的產品，本想藉此重溫昔日輝煌，挽回一點顏面，結果弄巧成拙，鬧出不少笑話。

伊利沙伯女王號航母艦隊去年曾「環遊世界」並進入南海，英國人大肆吹噓一番，聲稱是為了「展示戰略海洋力量」。其實這支艦隊只是臨時拼湊而成，艦載機是向美國海軍陸戰隊借的，部分艦艇則是美國和荷蘭提供的，可見英國已沒有能力獨自撐起一支完整的航母艦隊，拿這種雜牌軍出來炫耀，不是獻醜又是甚麼？

中國外交部發言人多次評價英國等西方國家讓人有時空錯亂的感覺，他們彷彿還活在自己是「列強」的時代。沒錯，英國已經日落西山，卻依然以列強自居，就是因為沒有自知之明，美國到處耀武揚威，那是因為本身有實力，英國又憑甚麼？香港97年回歸前夕，英國左拼右湊組成一支34艘軍艦的艦隊，幾乎已是皇家海軍所有家底，大鑼大鼓來到南海秀肌肉，其中一艘殘舊不堪的護衞艦更闖入中國專屬經濟區海域，結果在中國眾多新銳軍艦「圍觀」之下灰溜溜離開。

中英本是經濟夥伴關係，倫敦更是全球最大人民幣離岸交易中心，雙方互利互惠，一直相安無事。可惜近年英國政客們集體走火入魔，將中國視為「系統性競爭對手」，保守黨黨魁選舉大熱門、外交大臣卓慧思更揚言，一旦登上首相寶座，將把中國列為對英國國家安全的「嚴重威脅」。這分明是自抬身價，以當今英國的實力，根本不配成為中國的競爭對手，中國更沒有必要跑去威脅英國。