深圳、廣州疫情再起，深圳國際會展中心宣布，昨日起至周六暫緩舉辦所有展覽；廣州則更緊張，中小學、幼兒園停課3天、暫停堂食、密閉、半密閉場所關閉，部分地鐵站及巴士站暫停服務。無獨有偶，特首李家超原定昨日出發到深圳接受閉環管理，今到廣州出席活動，並到深圳與內地官員商討通關，包括港人入境內地前可「逆隔離」，惟因防疫關係，最終只能改為與內地官員在網上會面。

有指廣東省今次疫情乃由香港傳入，尤其深圳發現大部分患者感染Omicron BF.15變種病毒株，屬首次發現，當地專家指不排除該種變種病毒株由香港傳入。種種原因下，李家超被視為「洪水猛獸」不足為奇。但由此亦可反映，香港要與內地恢復正常通關千難萬難，皆因內地只要有小量確診個案，隨即停市封城，香港不論防疫措施收得多麼緊也無法達致清零，萬一兩地通關後疫情從香港傳入內地，省市停市停工不特止，領導官員更隨時烏紗帽不保，這恰恰是內地這麼抗拒和香港通關的原因。

正因為內地嚴格執行動態清零和官員問責制，即使廣東省首肯香港「逆隔離」的通關方案，名額也一定不會多，到頭來一樣是供不應求。明乎此，港府與內地商討通關的同時，更應加快實現與國際正常通關，惟有這樣，才能發揮「一國兩制」的優勢，讓香港填補內地長期未能對外開放的缺口。

很可惜，本港官員畏首畏尾，疫情稍稍升溫便「大喊十」上身，防疫措施愈收愈緊，距離社會復常愈來愈遠。亞洲各國相繼開放門禁，南韓將取消入境前須出示核酸陰性證明的規定；日本亦將重新開放非旅行團外國旅客入境，只有香港仍在防疫怪圈裏原地踏步。