世界上的外交狐狸很多，遠不止英國一隻，你一不小心，就可能會着了人家的道兒。人們都說英國人狡猾，其實美國人也是不遑多讓，在外交上同樣充滿算計，北京必須處處設防，以免讓對手得其所哉。

美國拜登政府剛擬定了一個武器銷售方案，價值11億美元，對象是台灣，據說這只是開頭，往後的軍售數量還會層層加碼。美國眾議院議長佩洛西到台灣匆匆一行，旋即弄得海峽兩岸劍拔弩張，中國大陸的武力脅迫愈緊，蔡英文政府便愈是心焦，進而抓着美國送來的武器價目表不放，不停在這個那個項目上加剔號，購物籃塞得滿滿，美國人在旁看着，私心竊喜，面上露出了狡黠的微笑。

山姆大叔似乎算準了北京在中、短期內，肯定不會兵犯台灣，美國大兵在台海攪局，只會加速兩岸的軍備競賽。武器的銷量一旦紅火起來，最大受益者自然是世界第一的軍火生產地美利堅合眾國。

看通這一點，北京處理台海危機，就必須冷靜客觀、進退得宜，可別讓對手奸計得逞。佩洛西竄訪台灣，公然挑釁，我方當然要還以顏色，但軍事演習也應適可而止，如果曠日持久，殺紅了眼，變成三天一小練、五日一大練，到頭來又並非當真要解放台灣，這便平白為美、台雙方製造藉口，讓他們更肆無忌憚，不停加大軍火買賣的帳單，最終只會讓貪婪的美國軍火商吃得飽飽。

至於蔡英文政府也該清醒，要知道解放軍若然決心攻打台灣，即使美軍直接參戰，也未必能夠擋住，既是如此，你買再多的美國次等武器又有何用？倒不如省下資源，發展民生，豈不是勝過一味倒錢落鹹水海？