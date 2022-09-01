日本前首相安倍晉三7月遭槍擊身亡，日媒日前報道有民眾認為兇手山上徹也身世可憐、遭遇悲慘，所以寄錢給他。連同去年，縱暴黃絲對「孤狼式恐怖襲擊」案的疑兇表示「深切哀悼」，無不說明現今人們判別是非的標準，令人百思不解。

雖安倍生前也曾參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，如今有民眾同情刺殺他的兇手，真可謂不無諷刺，縱然當中不乏同為統一教信徒的子女，惟同情暴力主義者帶出了即使訴諸暴力也會獲得體諒的錯誤訊息，結果只會催生更多模仿犯罪個案。

別忘記，安倍之死揭露出像山上這種「可憐、悲慘」的家庭不知凡幾，鑑於首相岸田文雄早前重組內閣，務求審視閣員與統一教的關係，結果被揭有至少6名閣員與統一教有關，倘再有「可憐人」對政治領袖打起壞主意，屆時恐怕民眾又得大破慳囊了。

令人困惑的是，日本向來是一個「恥感民族」，外界目光約束着人們不敢行差踏錯，皆因一旦醜事外揚，不但當事人被鞭撻，家人亦會受牽連。以今年7月被處決的2008年日本秋葉原隨機殺人犯加藤智大為例，他的弟弟正是被冠上「殺人犯弟弟」之名，最終被迫得走上自殺絕路。對犯人家屬施以精神折磨固然不對，但對犯事者寄予同情則屬矯枉過正。何況「可憐、悲慘」難道能夠量化？像童年經常遭體罰、又被母親拆散鴛鴦、職場發展又不順利的加藤智大便因為不夠慘，所以不能獲得同情？

對待犯人也好，對待任何人也罷，其實不用做多也不用做少，恰如其分即可。當然，這些思想都太理性了，像孤狼刺警其實也是加藤智大式的隨機殺人，但套上了抗爭的假面具，兇徒不但獲獻花更被英雄化，印證了一闋歌詞所形容：「這人間已是癲」。