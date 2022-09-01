疫情遠未見頂，未來一兩個月新增感染人數或升至每日1.5萬至兩萬宗水平。全港學生要在疫情復熾下開學，打第3針迫在眉睫。

新學期今天展開，教育局宣布，中學11月將以3針疫苗接種率作為恢復全日面授課準則，若要為全校或個別班別學生安排全日面授課堂，將會由原先要求全校或該班別九成人以上打兩針，改為至少九成人打齊3針，否則學校只能進行半天面授課堂。中小學生若要參加課外活動，由10月起規定須完成接種3劑疫苗。另外，局方亦會推出學校疫苗接種嘉許計劃，若校內學生接種率達七成或以上，將向校方頒發獎狀。

當局現僅提高接種要求，顯然更符合科學原則，惟小學及幼稚園安排懸而未決，始終令人憂慮其課業將遙遙落後，半天面授已「打折扣」，而且以往曾實施網課或停課，對學生身心影響大。此外，幼稚園暨幼兒中心學生的自理能力較弱，而且絕大部分未接種第3針疫苗，接種率亦偏低。為保障幼稚園學生的生命安全，筆者期望當局能密切關注及評估該類學校的感染情況，並作出適時跟進及安排。

局方指接種疫苗是最有效的防禦方法，可減低重症及死亡風險。學童是其中一個重點保護群組，接種年齡已降低至6個月，當局亦須善用數據解說及推廣，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。

翻查接種數據，12歲至19歲群組的兩針接種率達95%以上，但該群組的第3針僅約53%，當局將全日面授的門檻提高，與「疫苗通」3針要求看齊，可收「谷針」之效。但幼兒接種率目前僅約10%，成抗疫的最大軟肋之一，期望政府就上述建議作仔細研究，在保護學生安全的前提下，兼顧他們的學習需要。