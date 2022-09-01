今天是全港學校新學年開學日，希望作為任職高尚職業的各位老師，重溫《古文觀止》、《師說》幾句金石良言，重拾教育的初心，教育好我們港人的下一代。「師者，所以傳道、受業、解惑也。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也，終不解矣。」、「是故無貴無賤，無長無少，道之所存，師之所存也。」傳道受業解惑，是師者之道，說得多好啊！請全港老師想想自2019年起，對學生是解惑還是煽惑？是減惑還是加惑？老師之道德操守對得起欲解惑之學子嗎？對得起交託子女給老師的家長們嗎？

教育局的問責高官也應該重溫《師說》，認真思考從2019年至今，對學校的管治、對教師的管理和監督，有否盡職盡責？有否加強和協助、指導老師們自己解惑，做好學生的榜樣？

本屆政府問責高官（也包括教育局在內）對於學生人數大幅下降（據新學年不完整的統計約為減少6,000學童），甚至有中學一班收生只有20多人，有高官竟毫無愧色地說，是生育率下降趨勢造成人口結構變化使然，「一班變兩班上，實現小班教學」云云。只能反映教育高官不敢直面學童人數大幅下降的真正成因，也拒絕承認教育政策和管理的失敗失職，更不敢回答為甚麼幾百教師和4,000多名學生變成暴徒的問題。

前資深東區區議員、前北角陳維周夫人紀念學校校長容馬珊兒女士，向筆者一針見血地指出真正原因：「香港教育令市民失去信心，這也是『移民』增加的因素。由於家長對香港的教育失去信心，希望子女能好好接受良好教育制度和不想子女在求學階段學習不良思想行為，不少移居外地或轉回內地，所謂『孟母三遷』，也是父母為愛護子女的無奈。」