活在香港，除了面對南亞兵團無惡不作，佢哋連維園阿婆晨運都唔放過，偷咗阿婆放一旁嘅手袋，都真係人神共憤；至於斬死巴漢片段曝光，更是令人毛骨悚然！難怪有論者指出，俗語話唔見棺材唔流眼淚，依家政府卻係見到棺材都唔流眼淚！

有道是：英雄有淚不輕彈，只是未到傷心處！目前香港一片亂象，治安毒瘤延伸至心臟地帶，唔通仲未到傷心處，唔通見到棺材仲唔識流眼淚，果真麻木不仁至此？事實上，任由南亞假難民持「行街紙」任我行，就好比任佢哋捧住個計時炸彈周圍衝！其危險程度更甚於深谷上走鋼索！

疫慌下，政府一直圍封強檢，老朽有朋友居住嘅屋苑，一個多月內3度被相中，深受困擾，驚住一個疏漏或睇唔到通告，被罰一皮嘢真係肉赤死。政府一個行政指令，就令小民惶惶不可終日。呢，8月份至今，最少已有147人違反公告遭罰款，一罰就一萬元，唔好話目前咁嘅環境，好景時都會呻餐死！何況因一時不察，誤墮強檢陷阱而破財！咁樣罰法，根本與民為敵，而不是想說好香港故事。市民條氣唔順，好難不懷怨在心！再講吖！有唔少專家都質疑，強檢根本係浪費資源，醫管局前行政總裁梁栢賢及港大感染及傳染病中心總監何栢良都有類似看法！

政府防疫政策一味收緊，連大坑中秋佳節舞火龍都煞停，今年已是第3次，其實主辦單位已做足防疫措施，根本唔使驚到咁淒涼！教育局甚至逼中學生為上全日面授課而需打3針，誠如本報「正論」指出：星洲除罩上課，香江戴罩谷針！對照何其鮮明！香港想復常？一罩揭唔開，仲講乜通關喎！何況政府見到棺材都唔識流淚，哀莫大於心死，已脫落且壞死嘅視網膜，如何可修復？