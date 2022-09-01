內地一些地方的防疫，已經到了走火入魔、無腦反智的荒謬地步。遼寧大連強制必須戴N95口罩，有市民只因戴普通醫用口罩乘坐巴士，就被警察帶走。江西南昌，七旬老農因為不懂如何做核酸被禁止進火車站，急得流淚下跪。河南澠池，在沒有任何疫情的情況下，全縣實行連續三天靜默管理，所有人員足不出戶、停工停課，美其名曰「演習」。官老爺上演了名副其實的「無病呻吟」，苦了老百姓「無米下鍋」。

更離譜的河北承德，公然出台紅頭文件，對不如實報告行程者，除了本人納入失信紀錄黑名單外，三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公職。恍惚之間，頓時讓人回到按家庭成分定命運的文革年代，只要是出身地主、富農、資本家家庭，則被一切參軍、招工、入黨拒之門外。只不過，彼時以階級鬥爭為綱，如今以防疫鬥爭為綱。

基點不同，邏輯一樣。防疫就跟當年的階級鬥爭一樣，是不容撼動的金科玉律、是橫掃一切的尚方寶劍，可以借此肆意輾壓小民權利、剝奪百姓自由。稍有質疑，就被當成謀逆作亂，株連三代。大面積的奇葩事件，層出不窮，此起彼伏，簡直淪為全球笑柄。真不知道是「高級黑」，還是「低級紅」。

而這些官員竟敢如此膽大妄為，有恃無恐。所恃者何？就是防疫壓倒一切的僵化措施。沒有任何科學評估權衡，而是堅持「唯病例論」，只要沒有病例，就是偉大勝利。在這種導向下，防疫「一刀切」愈來愈簡單、粗暴、蠻橫，儘管有關方面喊破喉嚨，要求穩住經濟大盤、要求以經濟建設為中心，國務院督察組疲於奔命，但觸目所及，仍是一片蕭條慘淡。消費疲軟，企業凋敝，青年就業無門，外資畏而卻步。

前些年，對於官方宣傳的「一心一意謀發展，聚精會神搞建設」，好多人只當是陳詞濫調、老生常談，這不是常識嗎？而經過了這幾年各種荒唐世事的暴擊沖刷，方覺真是振聾發聵的至理名言。發展、建設固然是常識，然一個社會一旦陷入民粹、反智的狂暴，則往往連常識都被打成了異端。鄧小平當年撥亂反正，重新確立解放思想、實事求是，所謂的「是」，其實首先就是要承認常識、承認客觀規律、尊重科學。捨此而去妄談其他各種高大上戰略理論，都是無本之木、無源之水，搞得愈多，副作用就愈大。

如果株連三代的防疫思維不改，經濟何止冰凍三尺，三丈可能都不止。冰凍非一日之寒，要解凍更非一日之功，一年、三年都未必能扭轉頹勢。防疫固然重要，但一定要真正與經濟統籌考量，而不是口頭講統籌經濟，實際卻只是野蠻防疫。否則，固然保住了生理上的健康，卻造成了精神、心理、士氣上的嚴重摧折打擊，而這種「不健康」會直接傳導到社會經濟發展全局，凝滯消沉，佛系躺平。這種代價是難以承受的，必須引起足夠的警醒與重視。