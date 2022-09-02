娛圈單打：So Ching有情義　天佑小戀人

祈求天父放過一雙戀人，怕發生的永遠別發生！MIRROR演唱會樂極生悲，隨着巨型電視屏幕轟然塌下，不僅重創舞蹈員阿Mo的身，同時亦粉碎了許多人的心，當中尤以阿Mo女朋友、COLLAR成員So Ching最是傷痛欲絕。

事發後，So Ching不離不棄，一直陪伴在側，成為阿Mo最大的精神支柱，連Mo父都開口感謝，當知患難見真情。須知演唱會主辦機構正是So Ching所屬公司旗下，但她依然第一時間劃清界線，Unfollow相關Ig，並多次在自己的Ig吐露心聲和轉發文章炮轟。別以為這是微不足道的小事，對一個事業剛起步、前途全繫於公司手中的小藝人來說，說錯一句話，發錯一個貼，隨時前途盡毀。若非真愛，誰會拿自己的前途較飛？

看過這對小情人共舞的視頻，愛火在舞步間流轉，默契盡在不言中。閱報，更覺So Ching是個簡單的女孩，收到男友一封情信、一部iPhone手機禮物已樂翻天。兩個單純地喜歡唱歌跳舞的年輕人，原本約定攜手奔向夢想，詎料天降橫禍，青春無憂的日子戛然而止，人生無常，莫過於此！

事故調查報告披露，涉事鋼索不僅出現金屬疲勞，有人更將電視屏幕由500公斤上報為500磅，令人嘩然，反映在一些急功近利和「差不多先生」上身的人主理下，整個演唱會無異於草菅人命。但願天佑小情人，政府更須嚴肅追究責任。