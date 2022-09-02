正論：逆向隔離助通關　最怕好事多阻難

由前朝講到今屆的中港通關終於漸見眉目，港府向內地提出「逆向隔離」，即先在香港隔離，「閉環管理」後再前往深圳，不需要在內地「7+3」隔離。這絕對是好消息，關鍵是確保閉環管理密不透風，特別是昨日新增確診重上破萬宗水平，香港如何給予內地信心至關重要。

特首李家超跟廣東省等官員視像會面後取得共識，將設專班推進逆向隔離安排，即先在香港檢疫後再入境內地，初步以有萬多張病床的河套方艙醫院作為試點，惟暫時未有時間表和細節。李家超強調會盡快去做，並責成政務司司長陳國基跟進。

眾所周知，現時經陸路入境深圳，必須先預約內地檢疫酒店名額，每天只有2,000個，僧多粥少，杯水車薪，即使額外開設人文關懷名額仍然是一額難求。這對於必須往返內地工作、探親、團聚，以至往內地升學的港人來說，不僅極為不便，直情是強人所難。要是逆向隔離能盡快落實，並能用盡方艙醫院萬多張床位，大幅增加每日入境內地配額，對於香港肯定是天大喜訊，對內地亦是踏出中港復常通關的第一步。

商界對此大表歡迎，預期香港將可發揮防疫「濾水池」角色，吸引更多海外人士來港「漂洗」，完成與內地無縫接軌的檢疫要求後再入境內地。必須指出，逆向隔離應先滿足本地港人需求，在運行一段時間、操作成熟後擴及海外人士則無可厚非，但所謂理想很豐滿，現實很骨感，香港是否真的能夠做到「漂洗」角色，頗成疑問。

可以看見，本港昨日新增病例10,586宗，也是第5波疫情爆發至今、即自3月25日以來再次錄得破萬宗的紀錄。當深圳、廣東省不過錄得極小量確診個案，隨即勒令部分場所暫停營業，部分交通工具亦要暫停服務，連原擬親自與內地官員會面的李家超也不獲接見，當知內地始終信不過香港。另一邊廂，內地網民對香港疫情升溫同樣頗有微言，紛紛湧到李家超的微博留言，指摘香港抗疫不力。尤其有指廣東省和深圳這波疫情是經香港傳入，在這樣的背景下，即使內地勉為其難答允與香港閉環式通關，配額肯定也是有限度，別說距離兩地全面復常遙遙無期，單是滿足港人需求也有困難。

明乎此，港府與內地商討通關的同時，更應加快實現與國際正常通關，惟有這樣，才能發揮「一國兩制」的優勢，讓香港填補內地長期未能對外開放的缺口。然而香港弔詭之處亦正在於此，一旦同國際正常接軌，意味外來輸入個案將無可避免地增加，與內地清零政策背道而馳；但若一味等候同內地全面通關，肯定不可能在短時間內實現，國際通關則一拖再拖，香港必然被新加坡等競爭對手愈拋愈遠，經濟亦勢必陰乾。

港府目前正是予人進退失據之感，既急欲與內地通關，又想盡快與國際恢復往來，重振國際金融中心聲勢，無計可施下惟有將防疫措施愈收愈緊，結果兩頭不到岸。魚與熊掌如何兼得，在在考驗執政者的智慧。