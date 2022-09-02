世界視線：秋季通脹已夠慘　冬天天氣莫太冷

歐盟領頭羊德國要面對今冬附美抗俄的真理時刻了！德國中央銀行已預測秋季開始通脹會達到10%。多蒙特市工業大學的經濟新聞學教授漢瑞克‧穆勒最近在《明鏡周刊》發表文章警告政府要全面應對通脹。他首先分開「個別領域」及「全社會預期的通脹」兩類。例如一種物品漲價，消費者可找一些便宜代替品或因應削減其他非基本消費，還可以導致一些可少買的貨品通縮式降價及賤賣效果，使兩方面此升彼降長遠可找尋新平衡。

但如今因俄烏戰爭歐盟制裁俄羅斯，導致多類能源進口量急跌、短缺及價格暴升，不易找到平價代替，它還導致廣泛生產成本上漲及大量貨品加價，則這類通脹就衍生民生經濟及政治的問題。穆勒教授最擔心的通脹形態，源自社會的「預期」，用他的說法是：因預期通脹更高，受薪階級要求加薪（例如現今英國碼頭工人罷工）；業主加租；企業持續提升生產貨品的售價；餐飲店持續印新價目表。大家都不想落後形勢承受通脹帶來的負擔。

德國政府打擊「預期性」通脹的掣肘：面對這個問題，德國民眾其實是期待政府出手的，政府先前也有增加天然氣及電的補貼，但面對更大入口縮減及加價，政府要考慮如何承擔增加補貼？更可怕的是，支持烏克蘭做戰爭代理人，竟是美國吃甜頭，而德國與歐盟其他成員國嘗苦果。8月26日，美國聯儲局主席鮑威爾在一個論壇中發言，表示要決心壓低通脹至2%，強調7月加息到如今2.25至2.5%還不夠，聯儲局仝人注意到美國社會正集中注視高通脹會持續，再繼續有力加息消解這種注視有其必要。這正正和穆勒提的通脹「預期性」不謀而合，而8月26日美國道指應聲就大跌逾千點。

美國大幅加息加上俄烏戰爭對歐元區經濟打擊極大，兩方面都吸引歐洲資本流向美國避難，歐元兌美元跌破平價後，在往後大有機會屢試新低。

大家可能奇怪歐盟為何不跟隨加息？歐元區息口為何還是接近零？首先，歐元區追隨加息大有機會引發意大利及西班牙的債務危機；其次是加息也會打壓經濟增長，歐洲央行已預期德國5年內的經濟增長都只有2%。

看來，德國政府只有三個應對板斧：先留後手，通脹不過10%不出手推動歐央行緩慢加息；伺機推動歐盟促美俄和談休戰；祈禱今個冬天德國不太冷。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻