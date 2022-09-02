功夫茶：棄車官地無後果　部門鬥卸梗唔妥

職場有一個講法：可以hea的話，不會動！而清朝當官長達52年嘅曹振鏞，其屹立官場不倒嘅秘訣係：多磕頭，少說話！阿哥，依家政府就時興博大霧，唔使做，或者側側膊，唔多覺；要言之，就係要識玩太極推手，推得快好世界！

呢嗱！不久前政府展開首階段為期3個月嘅「打擊衞生黑點計劃」，領軍人物政務司副司長卓永興不久前先喺大氣電波稱，為打擊喺後巷非法棄置電單車，運輸署短期內會修例，譬如車輛兩年內過了登記，冇再登記，就係違法。

阿哈，原來唔單止後巷多棄置電單車，近年隨意棄置廢車喺政府土地問題亦愈趨嚴重。嗱！申訴專員尋日公布有關佔用官地棄置車輛嘅主動調查結果。報告認為，政府冇立法追究車主須妥善處理車輛嘅責任，變相可以由政府免費替車主處理棄車。公署特別指出，多個部門權責不清；部門鬥裝聾作啞甚至扮盲。阿哥，兩公婆見鬼，唔係你就係我！依家各部門索性扮瞓飲醉叫唔醒，關人隱事！

仲有更離譜嘅係，規管工作亦曾出現真空期，由2018年起未有部門跟進公共道路上棄車嘅投訴，出現長達兩年嘅真空期，公署批評情況極不理想，建議須盡快推展修例工作，訂明登記車主須妥善處理棄車，否則需負上刑責。公署建議，運輸署需跟進及修訂法例追究車主棄車嘅責任，並主動提醒車主適時續牌及妥善處置棄車責任；至於運輸署及地政總署亦應協助加強搜證，以提升檢控機會。

各位，睇吓各部門點大耍太極推手！公署指出，自2000年香港警務處停止跟進對公共交通和安全不構成影響嘅棄車後，大多由地政總署就棄車佔用官地而作出檢控，之不過，地政總署就話舉證困難，檢控成效不高，至2007年索性「躺平」話之你！迨至2021年民政事務總署介入，才展開聯合部門行動清理，卻因為冇法例追究車主，故清理行動淪為政府免費為車主處置棄車。審計署喺2000年已有報告指出問題，惟20多年來問題冇改善！正正是：年年審計年年犯，知錯認錯不改錯；甚至知錯詐傻扮無知！

公署今趟又提醒運輸署，因連續兩年未有續牌而被運輸署取消車輛登記嘅車輛，由2016年至去年共約68,521輛私家車及8,540輛電單車。呢嗱，對於以上車輛，各部門應聯合起來追究棄車車主，搜證及檢控，一個也不能放過，而政府若燒公帑處理，變成放過棄車車主，更搵納稅人笨實！毛澤東認為，凡辦事，要看得到，抓得起！至於抓得起，係指抓全局。既要抓得起，又要抓得對、抓得緊！公署講咗咁多年，各部門再玩太極推手，唔學識抓全局，清潔香港就永遠淪為笑談！咦！部廢車又有隻老鼠竄出嚟喇！