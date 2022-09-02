烏克蘭戰爭是一場消耗戰，是對戰雙方互相等待對方支持不了而戰敗和談。美國當然可以鬥消耗，但本質已是紙老虎，虛有其表，沒有決戰之心。所以，過往可以敗走西貢、敗走阿富汗。

相對而言，俄羅斯是退無可退，背城一戰，決心遠遠大於美國，特別是消耗戰。俄羅斯用石油、天然氣的漲價來支付戰爭經費。在美國西方重要制裁之下，今年經濟只降幾個百分點，不是西方所預期的15%。即使西方與其經濟脫鈎，估計把貿易轉移亞洲，2025年左右便可全然替代。於是，本來美國加上歐盟，人力物力財力大於俄羅斯，可是歐盟被挾從，不是自願，美國又無死戰之力，不敢直接出兵，消耗戰中原來的優勢便一改為劣勢，猶如越戰和阿富汗之戰，對手堅持，美國便難以強硬到底，終歸士氣潰散而敗退。

美國是有後路可退，稍有挫折便傾向於逃跑。自越戰以來，一戰不勝就敗，幾成規律。今次烏克蘭之戰，美國不出兵，可是俄羅斯頑強，戰場上烏軍只是敗，美國與西方的大量軍事物資與經濟援助投入，僅把戰事膠着，無勝利之望。美國不能速戰速決，反如越戰陷於泥沼。若俄羅斯戰場上獲勝，美國與北約可有方法阻截？戰場上已是敗象可見。

戰場外，制裁俄羅斯引發的能源危機與高通脹，對美國打擊有限，反而頁岩油產業全面翻身，該產業破產可能引發的金融危機一下子消失。石化能源產業與軍工亦大有收穫，經濟還可增長，內部政治壓力稍減。

相對而言，歐盟卻因對俄能源等的依賴，導致全面能源危機與高通脹，對經濟社會民生打擊巨大。美元高企對歐元的沉重壓迫，使匯價、社會購買力和市場信心喪失，民眾與企業同受災難。拖延下去，難免反抗，南歐可反德法，德法則反歐盟官僚，各國民眾則反政府、反歐盟、反烏克蘭戰爭，以至反烏克蘭移民。社會政治因經濟困難而矛盾惡化，動亂迭生。

烏克蘭的消耗戰中，俄羅斯可等待，美國未必太困迫，歐盟則早晚落於水火之中，最等待不了。冬天會是歐洲寒冷逼人，也應該是烏克蘭之戰的最後階段，戰場內外因素相交，似乎是會俄羅斯慘勝，歐盟遭殃，烏克蘭毀滅。美國物資損失有限，可全身而退，但霸權崩析，或許最大得益者是坐觀其變的中國和個別新興大國，如印度、印尼等。