北京提出「一國兩制、港人治港、高度自治」的大政方針解決香港回歸問題，一些香港人就幻想香港這塊地方就是屬於「港人」的了，就是要由「港人」全權話事的，他們一方面無視「一國」、無視「中央」，一方面不滿足於「高度自治」，他們要的是「完全自治」、要的是香港成為一個「獨立的政治實體」，這是他們追求「港人治港」的最終目的。

這樣的「港人治港」和目的，得到英美西方的全力支持，這最符合他們的利益、符合他們對付中國的利益，何況他們從來認為香港不屬於中國，早就是他們的地盤，一些香港人也是這樣想的，他們根本不認為和極力抗拒「港人治港、高度自治」是源自於「一國兩制」憲政框架下中央授權香港特別行政區實施的；他們不知道或裝不知道，沒有一國和中央的授權，世界上根本不會有「港人治港」，香港這個地方也從來不是「港人」的，從來就是屬於中國的、從來就是朝廷管轄和治理的，只是鴉片戰爭後被英夷搶去，成了「英人地盤」，實施殖民管治。

97回歸，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，中央視香港同胞為中國人，這才會有「港人治港」的授權，讓中國香港人治理香港這片中國土地和城市。然而某些港人在英夷治下早已黃皮白心，早已沒有了中國之心、中國人觀念，早已沒有了香港自古是屬於中國的認知。英國人正是看準了這點，在不得不在97年把香港交還中國之前，就部署通過「民主選舉」把香港的治權交給「本地人」，也即用「還政於民」把「還港於中」來個釜底抽薪或偷樑換柱。

有這樣的「港人治港」，中央打算的「愛國者治港」就長期無法落實。事實上，回歸20多年來，在香港的行政、立法、司法和上層建築領域中，愛國者基本上難以立足，這樣的「港人治港」中央不滿意、愛國者不滿意，但反中亂港者很高興、外國勢力很高興。