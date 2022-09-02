千秋萬歲名，寂寞身後事。前蘇聯總統戈爾巴喬夫走完了91歲人生，如何為其蓋棺論定，爭議極大，各走極端。聯合國秘書長古特雷斯稱他是「獨一無二的政治家，曾改變了歷史進程」。這個評價可謂恰如其分，戈氏確實改變了歷史進程，但這種改變有褒有貶，毀譽參半，對西方來說他是英雄，對俄羅斯來說他是罪人。

俄羅斯總統普京曾將蘇聯解體稱為「20世紀最大地緣政治災難」，而造成這種災難的罪魁禍首無疑就是戈爾巴喬夫和葉利欽。普京認為，「他們應堅定不移、無所畏懼地為保護國家的領土完整而戰，而不是像鴕鳥那樣把頭埋在沙子裏逃避現實。」沒錯，正是因為戈爾巴喬夫的逃避，以及葉利欽的出賣，才導致蘇聯這種龐大帝國一夕之間分崩離析。西方說蘇聯解體標誌着冷戰結束，其實冷戰並沒有結束，而是以另一種形式延續下來。在美國獨大之下，世界因為失去平衡而更加混亂，終於引發今天的俄烏戰爭。對此，戈爾巴喬夫實在難辭其咎，他不僅摧毀了一個與美國分庭抗禮的超級大國，而且為世界埋下更大隱患。

當然，西方對戈爾巴喬夫是很感激的，他親手埋葬蘇聯，做到了整個西方陣營都做不到的事，自然備受褒獎，更被披上諾貝爾和平獎、美國自由勳章等光環。不過，再多的光環也無法彌補他對蘇聯造成的傷害，更無法獲得俄國人的諒解。戈氏後來企圖東山再起，曾參與總統選舉，結果只取得不足1%的可恥選票，可見他在俄國是如何不得人心，如何遭受唾棄。

其實，戈爾巴喬夫也曾自我反省，後悔改革太遲、後悔信錯葉利欽等等。可惜世界上沒有後悔藥，當他看到俄羅斯一度幾乎淪為第三世界，必然是百般滋味在心頭。美國總統拜登曾稱讚戈氏「令世界變得更安全」，可謂諷刺之至。美國去掉蘇聯這個強大對手，當然感到安全，但俄羅斯面對北約步步進逼，連兄弟國家烏克蘭也反目成仇，何來安全可言？

蘇聯的解體再次印證了這句話：堡壘最容易從內部攻破。若不是戈爾巴喬夫和葉利欽自掘墳墓，不管美西方多麼強大，也不可能不戰而屈人之兵。中國正是吸取了蘇聯的教訓，排除美西方政治干擾，堅持走自己道路，才不至於重蹈覆轍。從這個角度看，戈爾巴喬夫確實為中國提供了最佳反面教材。