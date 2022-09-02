港府急欲與內地通關卻苦無進展，本地確診個案又不斷增加，連李家超北上與深圳官員會面都被拒絕，只能改為視像開會，當知內地視香港為洪水猛獸。無計可施下，消息指當局正研究新的抗疫及推高接種率措施，包括考慮將疫苗通行證涵蓋年齡降至最低5歲，擺明就是向家長施壓逼針。

事實上，教育局規定11月起，中學需九成學生完成接種三針新冠疫苗才可上全日面授課，意味中學生已「難逃一打」，若當局落實5歲小童亦必須打三針，即是連幼稚園學生都「有打錯冇放過」。惟打完針是否等於社會復常、通關有望，以至小學可以回復全日面授課，政府消息並無交代，顯見當局都是見步行步，沒有全盤大計，更無復常時間表。

不少育有年幼子女的家長，對子女打針的最大疑慮當然是安全問題。兒童未完成發育，對疫苗可能出現較大反應，萬一不幸地引發心肌炎，後果可大可小。唔打針未必中招，打咗針未可防止中招，叫視子女如心肝命椗的父母如何是好？

為了防疫，谷針無可厚非，但必須尊重市民個人意願，而不是用種種限制自由的手段逼針。再說，本港兩針接種率已逾九成，三針亦逾七成，可見市民已很配合，奈何港府的防疫措施不但沒有放寬，反而不斷加辣，讓人完全看不見復常的希望。

人們不禁要問，為何新加坡取消大部分防疫要求後，確診個案不斷回落？為何日本每日新增逾20萬宗確診、南韓每日逾10萬宗，醫療系統未見崩潰？為何只有自詡醫療達國際級水平的香港，至今仍在畏首畏尾，進退失據？一時拿長者說事，一時又用幼童做遮羞布，結果既無法與內地通關，又不敢與國際接軌，不用多久，香港人不是病死而是餓死矣！