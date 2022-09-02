如果有兩個古董收藏家，某甲喜歡收集乾隆御製雞缸杯，某乙則喜愛珍藏北宋汝窰天青釉洗。有一天兩人忽然起了爭論，都說自己手上的瓷器更堅硬，爭得面紅耳赤。各位看官，要是由你估計，最終兩人會否為了分出輸贏，各自執着手上的珍藏品撞向對方？

大抵沒有人估計會吧。要知道，一隻乾隆御製雞缸杯的拍賣價，可以高達2.8億元；一件北宋汝窰天青釉洗的價值也是相若。因此，即使甲、乙兩位收藏家爭吵得再激烈，他們也不會真拿兩件寶貝去「較勁」的。

近年中美兩國關係緊張，很多人擔心龍鷹最終難免一戰，筆者對此則持樂觀態度，覺得兩件「瓷器」都太珍貴了，它們亦太惜身，哪怕嘴上罵得再兇，也是只會動口而不會動手。自從發明原子彈後，世界上就從沒有過兩個核武國家直接開戰的紀錄。第二次世界大戰在1945年結束，結束後美國和蘇聯尖銳對立，多少專家都曾估計，兩國早晚都要打一場熱戰，但是一等幾十年，戰爭終究沒有發生，因為雞缸杯與天青釉洗，誰也捨不得碰向誰。昔日的美蘇兩國如是，難道今日的中美兩國又會有分別嗎？

莫說是中、美、蘇或者俄羅斯這類頂級大國，就算看起來是強弱懸殊，但只要兩個國家都擁有核武，雙方便不敢硬磕到底。2018年，美國和北韓看似劍拔弩張，山姆大叔更揚言要遣派三個航空母艦戰鬥群奔赴朝鮮半島，擺出一副動真格的模樣。到頭來，卻是雷聲大而沒雨點，有記者事後問時任美國總統特朗普，為何表現軟弱，特朗普說：「因為我不想你和你的家人要陷入核戰之中。」美國對北韓尚且如是，何況是對實力強10倍的中國呢？