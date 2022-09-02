當局為推高兒童的疫苗接種率，正研究將疫苗通行證涵蓋年齡由現時12歲大幅降低至5歲，亦計劃將接種第3針疫苗的寬限期，由現時6個月縮短至5個月。當局與其續推辣招谷針，倒不如以逆向思維透過軟招反收奇效。

正如為了促成中港通關，也想出了「逆隔離」方案，為提高兒童及迄今還是沒打齊3針人士的接種意欲，便應摒棄已被事實證明不為市民受落的招數，變陣出擊，宣布凡打齊指定針數後染疫引致重症甚至死亡的人士，均可獲賠償。

此招一出，可為政府與專家反覆吹噓的疫苗能減低重症和死亡風險之說，提高說服力；而市民也懂得計數，不針白不針，重症冇錢分，在一個無論零針還是一二三四針皆有染疫死亡個案的事實下，都已接種兩針了，第3針打還是不打？至於一針未打者又應如何自處，各人自有打算。畢竟保險並非甚麼難明概念，買了保險不一定會索賠，但沒買便鐵定沒資格索賠；沒打齊指定針數不一定會染疫，染疫也不一定重症、死亡，但沒打齊指定針數，最終染疫引致重症或死亡，當中的分別市民還是能理解的。

當政府祭出此一煞食招數，莫說打算將疫苗通行證涵蓋年齡降至5歲，既然連6個月大嬰也可接種疫苗，「只要有娘親，幾乎都要針」，家長們巴不得當局進一步調低門檻，最好在子女自出娘胎未剪臍帶那刻，當局便能為他們注射疫苗，以提高「保障」。「齊針有賠」計劃能令市民打針打上癮，不用衞生防護中心宣傳片呼籲「接種疫苗後，體內抗體水平會隨時間下降」，市民自己到期即二三四五針的追打，比抽樓、抽簽帳額具持續性。疫苗抗疫效果尚有故講，但接種率高企，令遲遲不通關又少一個藉口，為復常邁出一大步。