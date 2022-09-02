本港現有約33萬外傭，鑑於社會邁進老齡化，加上疫下外傭變得搶手，家庭對外傭需求勢有增無減。惟外傭政策並未與時俱進，主要仍沿用1973年的措施，聘用中介守則也是2017年修訂，《標準僱傭合約》更只是小修小補，近年有關外傭的問題不時引起社會討論，政府應盡快完善外傭政策。

現時處理外傭政策上涵蓋不同決策局及部門處理，政策上涉及勞福局與保安局，實際操作卻區分勞工處、入境處及消委會。為更充分掌握外傭相關問題，政府應參考旅遊業監管局等做法，設外籍家庭傭工事宜監管局，負責發牌、審批、仲裁、規管外傭宿舍、培訓、執行巡查、向政策局提供意見等職能，於政策推出前透過會議向業界解釋情況及運作，並就來港外傭作對應安排，未來亦可研究設外傭查詢及專責部門、增設海外家庭傭工中心，向本地外傭提供支援。

針對政府並無就外傭的職前體格檢驗作出規範，筆者期望當局訂明外傭來港後並上工前須符合的體格標準；就標準僱傭合約第17條款提及「適合任家庭傭工一職的體格檢驗」作明確定義，並列出指定認可外傭體檢的香港醫療機構名單。為提升中介質素，政府宜研究設立發牌規管制度，或考慮中介須為原居地領事館認可機構，亦應釐清合約終止或屆滿時僱主須承擔的旅費，杜絕不良中介巧立名目或坐地起價；規管外傭宿舍等。

其實，並非所有外傭都刻意斷約或為難僱主，不少外傭千里迢迢隻身來港工作，營營役役，刻苦耐勞，但因外傭數目龐大，良莠不齊實不足為奇。提出上述建議亦是期望拋磚引玉，期望當局參考及採納，完善現行政策，保障僱傭雙方權益。