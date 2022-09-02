昨天開始，政府落實合併普通及高額長者生活津貼（簡稱長生津），改善有4個特點：一、劃一採用普通津貼的較寬鬆資產上限審核，即單身申請人資產不超過374,000元，夫婦兩人合計不超過568,000元。二、符合資格人士一律獲發高額津貼每月3,915元。三、正在享受廣東及福建計劃的受助人同樣適用。四、正在領取普通津貼即每月2,920元的合資格長者，毋須提交申請，將會自動獲發高額津貼；當局估計自本月起，將有5萬名合資格長者得享上述福利，即每人每月獲增加995元長者生活津貼，無疑這是一項對長者福利的較大改善措施。

政府消息一出，即有「香港年金」的參加人對筆者說，長生津是項改善，無形中送了逾50萬元「年金」給65歲以上合資格的長者，雖然終局不同，卻可讓長者在安享晚年上殊途同歸。

根據香港年金的舉例計劃介紹，參加者要一次過付50萬元作本金參加年金計劃，每月可固定獲派3,000多元，直至百年歸老，當參加者天年之後，50萬元若有剩餘，遺產承繼人可全數領取未用盡的本金餘額。而改善後的長生津令合資格長者每月可領3,915元，則不用如年金般一次過交50萬元本金，這不是德政的話，又是甚麼？當局應進一步考慮60至65歲貧窮長者的關愛支援，使國家領導人說的「年紀大了得到的照顧更好一些」成真。

至於已參加香港年金的市民也不必覺得蝕底，能自食其力安享晚年是福氣的體現。香港長者福利能逐步改善，體現社會不斷進步，何樂而不為呢？政府估計此次改善只有約5萬名長者受惠，面對香港人口高齡化，百多萬60歲長者仍退而不休，300多萬打工仔女沒完善退休保障制度，改革仍任重道遠。