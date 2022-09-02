香港治安怎麼了？本地除了老鼠多，近排盜賊亦如毛！呢，繼中環槍擊案拖逾兩月人槍未獲，本周一南亞幫內訌，巴漢凌晨遭當街斬殺，令人悚然！之後，4名悍匪喺光天化日下，分持刀錘及類似手槍闖入銅鑼灣鬧市一間錶行，喺3分鐘內從容「掃貨」，擸走多達100隻總值約千萬元嘅名貴手錶。

說本港治安不靖漸淪為罪惡之都，並非捕風捉影，話口未完，日前凌晨一點多，上水發生扑頭劫案。23歲姓莫男子駕車到石湖新村公廁，將車泊廁外入去解手，誰知被人從後面扑頭暈倒，賊人掠走其車匙並開啟車門奪走10萬元現金。據了解，事主為一間豬肉檔負責人，10萬元相信係營業額。之前尖沙咀凌晨亦有兩名男子喺酒店外遇劫，被兩名持刀匪劫去價值約1.4萬元嘅名牌手袋。

各位，香港治安怎麼了？滿城南亞兵，一街都係賊！治安不靖，差佬冇影！咁又未必，老朽經常撞到差佬一大早就喺大街馬路上執法，係抄牌！自從3月中旬推出「電子牛肉乾」，執法人員只要用手機掃描行車證上嘅二維碼，並且連接一部隨身攜帶嘅小型打印機，便可發出「電子牛肉乾」，除咗較手寫快，又減少人為錯誤，可謂「快、狠、準」，難怪常在報上見到差佬神勇表現：打擊非法泊車，時而在九龍東，時而在新界北，忽然又在油尖旺，偶爾又在荃灣區，每次必然發出逾千張「電子牛肉乾」，又拖走若干嚴重違泊車輛。

正如本報指出，上世紀80、90年代本港一樣有持槍劫案，之不過警方會高調喺金行、珠寶行林立嘅街道巡邏，近年就少見。你睇！阿婆維園晨運都畀南亞賊偷手袋，就知香港治安已衰到貼地！抄牌不妨神勇，之不過捉賊打擊黑幫都咪詐傻扮懵至得㗎！