筆者早前參與由香港單親協會舉辦的「進步之旅嘉許計劃2022」評審工作，與多個參賽家庭會面，協助選出在品德及個人成長方面有顯著進步的單親學童。活動反映部分單親家庭因資源及支援不足，影響、局限了一些兒童與青少年的成長和發展，亦導致部分單親人士難以透過外出工作自力更生，被迫依賴綜援，增加出現跨代貧窮的機會。

上述嘉許計劃已舉辦多年，具有針對性和持續性，但近年因疫情及贊助不穩定等因素而影響活動規模。隨着香港離婚率持續上升，筆者認為政府有需要加強對單親家庭的支援與資源投放，故去信相關政策局長，要求加強對單親協會及有關計劃的支持和資助。筆者亦建議當局考慮重設曾於2001至2003年成立的地區「單親中心」，更針對性地協助有需要的單親家庭及促進有關年輕人的成長，同時便利更多有能力的單親人士重投社會工作，從而改善生活、自力更生及增加勞動力供應。

在另一邊廂，新一屆政府宣布推出首個針對跨代貧窮問題的計劃──「共創明Teen」。透過在工商界、體育界及演藝界等招募一批相對年輕的義務「星級友師」，以一對一方式輔導最多2,000名來自劏房等弱勢家庭的初中生，藉此帶給學員正向思維，擴闊其社交網絡和視野，希望最終促使他們及早規劃人生，發憤向上。參與學員每人可先取得5,000元啟動資金，完成為期一年的計劃後再獲發另外5,000元。

「星級友師」加上合共一萬元的現金資助，肯定吸引到不少弱勢家庭報名，問題是真正想參加的是有關青少年還是其家長？在政府及企業大力催谷下，相信亦不難找來足夠的義務友師，但既然稱得上是年輕和「星級」，本身可能也正值「搏殺期」，是否真正有耐心、能力和願意花大量時間去輔導他人呢？尤其中一至中三的青少年一般最為反叛，除了學業與前路，不少人同時面對家庭、朋輩、感情、沉迷上網打機，以至濫藥和黑社會等問題，部分個案可能連專業社工都無法有效處理，更何況是一些業餘的「星級友師」？

內地近年強調精準扶貧，不論是扶貧的對象、項目的安排、資金的運用、人員的選用、措施的落實、以至成效的量度等，都必須具針對性和持續性，切忌空喊口號、藥石亂投及三分鐘熱度。香港劏房家庭的貧窮問題錯綜複雜，各有前因，包括新移民、少數族裔及單親家庭等；基層青少年難以向上流動，也是成因眾多，不可能透過單一而且為期只有一年的計劃來解決。

潑了幾盆冷水，筆者對今次計劃其實還是支持的。青年興則香港興，2,000名參與的弱勢青年，哪怕只有十分之一可藉友師協助改變人生，計劃都已屬成功。再者，今次計劃只屬試驗性質，希望當局及參與的團體、人士，也會從中不斷學習改進，持之以恒，愈做愈精準。