功夫茶：小學縮班難止血　移民效應浮上面

這是一個不確定嘅年代，亦是一個浮躁嘅年代。香港人，再沒有那種頂硬上嘅「獅子山下精神」；活到一個咁上下嘅年紀，回首前塵往事，忽然感到人生虛無，歲月流逝！竟感到「香港乜都唔好」，後生嘅趕住走，老一輩都跟住移民！

呢嗱！功夫茶之所以有如此感慨，皆因上個世紀八十、九十年代，香港小學生人多如過江之鯽，要分上下午班，當年，一班人數30多40人，有些甚至連特別室都用來「開班」，有啲小學開到成30班真係好誇張（一般標準小學校舍設有24間課室及7間特別室）。之不過，好景不常，風水輪流轉，依家小學面臨殺校危機！

各位，數字會講話。受移民潮及疫慌影響，本港學生人數卻如「王小二過年，一年不如一年」，人數銳減，搞到多間小學需要縮班。呢，由家校合作事宜委員會發布嘅《小學概覽2023》，載列咗全港逾500間小學嘅詳細資料，當中有63間小學喺2022/23新學年中，共減少70班小一，更有38間小學喺新學年只有一班小一。呢啲得一班小一嘅小學，再招唔到新生，意味好快就「清零」，殺校係唯一出路！

仲有吖，根據《概覽》資料，喺全港18區中，屯門區嘅縮班情況最為嚴重，一共有9間小學需要縮班；其次係東區及黃大仙區，各有6間小學縮班，而九龍城區、中西區、灣仔區等，都有4間小學需要縮班。阿哥，縮班情況遍地開花，功夫茶覺得呢個現象好似滾水淥豬腸，兩頭都收縮！係咁縮，敢問教育嘅大路在何方？

嗱！新界有校長表示，小學縮班原因眾多，譬如話喺移民潮及疫情影響下，跨境學童未能正常來港讀書，加上本地適齡學童下降，相信學校縮班情況會繼續；此外，部分舊區冇新屋苑落成，學童不足嘅情況尤甚，難逃面臨「殺校」危機。校長就建議，好似合併啦、小班教學、引入大灣區及東南亞等地學生填補學位；而長遠政策方面，政府則要鼓勵市民生育。唉！講就易，當移民潮好似骨牌效應，邊有咁易填補到吖！至於鼓勵生育，更是天方夜譚！阿哥，依家叫攞高球會9公頃出來起公屋，啲有會籍嘅權貴如湯家驊之流都廢噏無謂，基層「房事不通」，生活點會輕鬆？咁嘅市道搵兩餐都難，更何況養個BB，講緊要成600萬吖大佬！

其實，唔單止小學縮班難止血，連教師都流失唔少，日前開學日，唔係充滿開學日嘅喜氣洋洋，而係倒瀉籮蟹，仲有逾10間學校「急聘教師」，有間學校甚至急到要應聘教師立刻返學！南非前總統曼德拉講過，教育係最有力嘅武器，你可以用佢來改變世界。可惜依家成個香港充滿不確定！小一縮班嚴重，教師又多移民難請，教育嘅明天，大家見唔到繁花將盛開，怎不令人憂心忡忡？