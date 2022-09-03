娛圈單打：靚佬湯老矣　大美國褪色

美人遲暮，英雄白頭。早前上映的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）在全球大收旺場，儘管票房口碑雙贏，觀眾更盛讚湯告魯斯「寶刀未老」，但keep得再好，靚佬湯畢竟已經「奔六」。由一個花甲長者再演一個美軍英雄，歌頌大美國主義，總是予人時不我與、力不從心之嘆。

36年前，「獨行俠」湯告魯斯俊美得令人目不轉睛，而《壯志凌雲》不但令他一炮而紅，更成為當時最好的徵兵廣告。80年代中期，受電影刺激，報名加入海軍和空軍的人數大增，這也是美國國力的全盛期，跟當年風華正茂的湯告魯斯一樣，整個國家予人朝氣勃勃之感。

惟近年情況每況愈下，17至24歲合資格服役比率由29%跌至23%，當中更只有9%願意入伍，創下2007年以來新低。新一代拒絕從軍，美軍只能同電影一樣依靠「寶刀未老」的上一代充撐場面，跟當年盛況不可同日而語。

事實上，《壯志凌雲：獨行俠》說的也是一個過氣失意的軍人，如何透過個人實力拯救年輕同袍、重振昔日光輝，末了男主角更要駕駛早已退役（也是第一集另一主角）的F-14戰機從敵對國家成功返回基地，背後表達的訊息不言而喻：眷戀昔日風光，過去比現在美好。

在中國崛起的當下，美國維持霸權愈來愈沒有自信，由是造就了特朗普「讓美國再次偉大」和拜登「美國回來了」的民粹主義，讓美國人透過國力最盛的美好回憶，憧憬和相信美國必可再上頂峰。無奈盛極而衰、物極必反乃係顛撲不破的定律，美國又好，靚佬湯也罷，大大個「老」字已是寫在牆上。